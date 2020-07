Maestra de Playas filma comercial y recibe computadoras para crear laboratorio escolar

LEA TAMBIÉN

Carolina Espinoza Orejuela es decidida. La maestra del cantón General Villamil (Guayas), reconocida por visitar la casa de sus alumnos en bicicleta, planifica construir un laboratorio de computación en la escuela Juan Bautista Yagual Mite, donde labora.

Por ahora ya tiene una parte de las computadoras. Las obtuvo a cambio de filmar en esta semana un comercial para una empresa de productos alimenticios, que aún no se estrena.



“Cuando firmamos el contrato me preguntaron cuánto quería. Yo les dije que quería montar un laboratorio y me dieron las computadoras. Me donaron seis máquinas y escritorios”, relata la docente.



Pero aún le resta por conseguir más equipos. También planifica mejorar la infraestructura del aula donde daba clases hasta el año pasado y que espera transformar en laboratorio.



Para cambiar el tumbado de oxidadas planchas de zinc está subastando la motocicleta que un local de electrodomésticos le regaló para hacer más ágil su traslado. Por eso sigue estacionada en su casa.



“Me ofrecen USD 200 o 300 por la moto, pero ese no es el valor. Quiero obtener los fondos para poner un aire acondicionado y que mis chicos tengan una experiencia distinta de aprendizaje. También estoy buscando que alguna empresa me ayude con el resto de máquinas, para tener al menos 16”.

La docente Carolina Espinoza se convirtió en un símbolo de esperanza y solidaridad por su labor a favor de sus alumnos. Foto: cortesía Carolina Espinoza

Espinoza da clases a 42 estudiantes de séptimo de educación general básica. Debido a la pandemia todos estudian en sus casas con las fichas pedagógicas del Ministerio de Educación.

Al inicio intentó mantener el contacto con ellos a través de plataformas tecnológicas, pero notó que algunos no aparecían en la pantalla. Así que preguntó por sus direcciones y empezó a recorrer los barrios de Playas en bicicleta, con una pizarra colgada en su hombro y usando mascarilla.



Su historia ganó reconocimiento en junio pasado, cuando recibió una placa de autoridades del Gobierno plasmada con la frase ‘Héroe del Guayas’ y una beca para seguir una maestría. Por su ejemplo ha obtenido donaciones de empresas privadas para sus estudiantes, desde útiles escolares y calzado hasta tablets.



“Muchas personas me dicen que ya no haga más, que no es mi competencia. Pero lo hago por los niños que nunca han tenido un laboratorio. Nunca han recibido clases de Computación, solo hacían unas máquinas de cartón para conocer las partes del equipo”.

Espinoza tiene más de diez años en el magisterio. Es oriunda de Santo Domingo pero desde los 18 años vive en General Villamil. En este año escolar, marcado por la pandemia de covid-19, se ha organizado para cada día visitar entre ocho y diez alumnos.



También abrió el canal en YouTube Trabajando con Carolina, en el que da desde clases de Matemáticas hasta consejos nutricionales para los niños.



Nikool y Andrés, otros ejemplos de apoyo a los escolares

Cada tarde Nikool Rosero ayuda en sus tareas a un grupo de pequeños en Monte Sinaí, al noroeste de Guayaquil. La jovencita de 18 años improvisó una escuela en la casa de una vecina, donde recibe a los escolares por turnos para guardar el distanciamiento.



Este lunes 6 de julio de 2020 participó en un Facebook Live dirigido por Alexandra Higgins, subsecretaria de Educación de la zona 8. Ahí contó cómo surgió la idea que beneficia a 40 escolares, de segundo a noveno de básica.



“22 de ellos no están estudiando porque no tienen matrícula”, aseguró la joven tutora. Higgins ofreció enviar una brigada de la Subsecretaría al sector para inscribir a los estudiantes. “Además veremos qué más necesitas”, le dijo.



En el diálogo también participó Andrés Nieto, docente de la Unidad Educativa Dr. Fernando López Lara, del cantón Durán. El educador da clases a décimo de básica y también recorre en una bicicleta algunas de las casas de sus estudiantes que no pueden descargar las fichas pedagógicas.



“Quiero agradecerle porque es uno de esos profesores que va más allá de lo que se le ha pedido. Gracias por estar pendiente de que los niños estudien”, dijo Higgins.