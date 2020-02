Macedonia del Norte confirma su primer caso de coronavirus COVID-19

LEA TAMBIÉN

Las autoridades sanitarias de Macedonia del Norte confirmaron este miércoles 26 de febrero del 2020 el primer caso de coronavirus COVID-19 en el país, detectado en una mujer que acababa de regresar de un viaje a Italia.

La paciente se encuentra estable y ha sido hospitalizada en la Clínica Universitaria de Skopje.



Se trata de una ciudadana macedonia de 50 años que volvió de Italia esta misma mañana, según informó en una rueda de prensa el primer ministro interino Oliver Spasovski.



"Estuvo en Italia durante un mes y llegó a Skopje en autobús. Había estado enferma mientras estaba en Italia durante al menos 14 días. Sin embargo, no se le hicieron las pruebas del coronavirus allí. Después de su llegada a Skopje fue por sí misma al hospital, donde dio positivo en COVID-19", informó el titular interino de Sanidad, Venko Filipche.



Además instó a compañías públicas y privadas así como a escuelas y guarderías a rechazar la presencia de trabajadores o niños que hayan estado en Italia en los últimos días.



La mujer no puso en riesgo a los otros pasajeros del autobús en el que viajó porque el período de transferencia del virus había terminado, ya que llevaba enferma al menos dos semanas. Aún así, todos ellos serán puestos en cuarentena durante una quincena.



Las autoridades macedonias han preparado ya tres hospitales de referencia para acoger las posibles cuarentenas necesarias en Skopje, Gostivar y Shtip.



"Tenemos todas las capacidades y conocimientos necesarios para hacer frente a los riesgos", resaltó Spasovski, quien dijo que no hay necesidad de entrar en pánico.



Todos los viajes a Italia planeados por escuelas y universidades, así como los de funcionarios gubernamentales, han sido cancelados estos días a raíz del aumento de casos de COVID-19 en este país, donde decenas de miles de ciudadanos de Macedonia del Norte viven o trabajan.

De momento en la región de los Balcanes se han confirmado otros casos de COVID-19 en Grecia y Croacia.