Luisa Maldonado dice que desconoce los resultados para la Alcaldía de Quito

La rueda de prensa convocada para las 11:30 de hoy, lunes 25 de marzo del 2019, por la virtual ganadora de la Prefectura de Pichincha Paola Pabón (Compromiso Social), no se dio.

La directiva de ese movimiento se encuentra reunida en su sede del centro-norte de Quito definiendo acciones.



Luisa Maldonado, candidata a la Alcaldía de Quito por la misma tienda política, arribó a la sede pasadas las 11:00. Allí se pronunció sobre los resultados y el proceso electoral de ayer, 24 de marzo del 2019.



Maldonado dijo que no reconoce los resultados. Critica que durante la noche de ayer, la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE) no contaba con resultados durante la noche. "Es increíble que la capital del Ecuador no haya tenido ningún tipo de resultado durante la noche", señaló.



También dijo que hay, al menos, un 10% de inconsistencias en las actas y que "nadie puede declararse ganador".



Una vez que se definan las acciones que tomarán, las candidatas a la Prefectura y la Alcaldía, emitirán un pronunciamiento oficial.