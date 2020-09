Consejero Luis Verdesoto propone que el Presidente prolongue dos horas la jornada de votaciones del 2021

LEA TAMBIÉN

El consejero electoral, Luis Verdesoto, presentará al Ejecutivo una propuesta para prolongar dos horas la jornada de sufragio de las elecciones generales, previstas para el 7 de febrero del 2021. Ese día los ecuatorianos elegirán Presidente, Asambleístas y Parlamentarios Andinos.

Verdesoto, quien integra el bloque de minoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), difundió su propuesta este jueves 3 de septiembre del 2020. El funcionario plantea que las votaciones se inicien a las 06:00 y se extiendan hasta las 18:00, teniendo así 12 horas para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.



El Código de la Democracia, en su artículo 115, establece que las votaciones arrancan a las 07:00. La misma norma estipula que el proceso concluye a las 17:00, sumando diez horas de sufragio.



Según Verdesoto, el Presidente de la República, Lenín Moreno, podría dar paso a la prolongación, como parte de las facultades que le otorga el estado de excepción que decretó debido a la pandemia del coronavirus. Agregó que bajo esa excepcionalidad “se pueden establecer previsiones futuras”.



Sin embargo, el Gobierno adelantó que no emitirá una nueva renovación del estado de excepción, a partir del 13 de septiembre. Por ello, Verdesoto dice que el Presidente tendría diez días para analizar la propuesta de prolongación del sufragio.



Además, considera importante que esto se pueda concretar, antes de la convocatoria a elecciones, que se realizará el 17 de septiembre próximo a través una cadena nacional. El mecanismo legal para que Moreno amplié el horario, según Verdesoto, sería un Decreto Ejecutivo. “La propuesta no tiene ánimo de controversia pública, sino hacer conocer una propuesta conveniente. Busca garantizar el derecho a la participación y evitar el ausentismo”.

Verdesoto dijo que remitirá la propuesta a la Presidencia, donde esgrimirá sus argumentos jurídicos. Hará lo propio ante el Pleno del CNE. El funcionario no ocultó su preocupación en torno a la presencia de los Miembros de las Juntas Receptoras del voto (JRV), ya que en el presupuesto aprobado no se consideró la compensación económica de USD 20, lo cual podría incidir en que los jóvenes no acudan a cumplir esa tarea.