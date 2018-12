Londres podría movilizar a miles de militares si hay un Brexit sin acuerdo

LEA TAMBIÉN

Miles de militares británicos podrían ser movilizados si Reino Unido acaba saliendo de la UE bruscamente, informó el martes, 18 de diciembre del 2018, el ministro de Defensa después de que el gobierno acordase convertir en una prioridad los preparativos de cara a un Brexit sin acuerdo.

Unos 3 500 militares, incluidos reservistas, se mantendrán “ listos ” para apoyar a los servicios gubernamentales que lo requieran, anunció el ministro de Defensa, Gavin Williamson, precisando que no se recibió aún “ ninguna petición formal ” .



William son hizo estas declaraciones en el parlamento tras una reunión del ejecutivo que decidió acelerar los preparativos por si el país no logra ratificar un acuerdo negociado con Bruselas antes del 29 de marzo.



El Tesoro ya había anunciado un presupuesto de 2 000 millones de libras (2 500 millones de dólares, 2 200 millones de euros) para esa eventualidad y se llamó a las empresas a poner en marcha planes de contingencia.



“Acordamos que la preparación para un Brexit sin acuerdo será una prioridad operativa en el seno del gobierno”, explicó el ministro del Brexit, Stephen Barclay. “Pero nuestra prioridad sigue siendo asegurar un acuerdo”, insistió al término del último consejo de ministros del año.



“Censura” sin consecuencias



La primera ministra Theresa May había anunciado la víspera que someterá el controvertido texto negociado con la UE a la votación del parlamento la semana del 14 de enero.



Frente a su rechazo a convocar la sesión de ratificación antes del receso de Navidad, el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, presentó una “moción de censura” contra May el lunes.



Sin embargo, se trata de un movimiento simbólico, porque para ser vinculante la moción debería dirigirse contra todo el gobierno, y el ejecutivo simplemente decidió no aceptarla.



“No acordaremos ningún tiempo a lo que solo constituye una treta publicitaria”, afirmó una fuente de Downing Street citada por la agencia de noticias británica Press Association.

Otras formaciones opositoras, principalmente el Partido Nacionalista Escocés y el Partido Liberaldemócrata, llevan días presionando a Corbyn para que lance el desafío. Pero los laboristas dijeron que solo lo harán cuando estén seguros de contar con el respaldo necesario para precipitar elecciones legislativas.



“Quieren estar suficientemente seguros de que van a crear un máximo de incomodidad en las filas del Partido Conservador y aún no han llegado a ese estadio”, dijo Pippa Catterall, profesora de Historia y Política en la Universidad de Westminster. “Sé que están haciendo cálculos diarios, quién va a votar en qué sentido”, agregó.

Partida de póker



El acuerdo de Brexit negociado entre Londres y Bruselas choca con un amplio rechazo entre los diputados británicos de la oposición y pero también de un centenar dentro del Partido Conservador de May, dividido entre euroescépticos, proeuropeos y defensores del actual acuerdo.



Consciente de que la cámara tumbaría el texto, la jefa de gobierno anuló en el último momento la votación prevista el 11 de diciembre y volvió a Bruselas a pedir “garantías” para tranquilizar al parlamento.



Pero ni obtuvo gran cosa de sus 27 socios europeos ni tiene previstos, según un portavoz de la Comisión Europea, nuevos contactos con los líderes de la UE.



Sus detractores la acusaron así de perder el tiempo buscando poner a los parlamentarios entre la espada y la pared, obligándolos a elegir entre aprobar su acuerdo o a precipitar al país al caos.



El Banco de Inglaterra advirtió que un Brexit sin acuerdo provocaría una grave crisis económica, dispararía el desempleo y la inflación, causaría el desplome de la libra y del precio de la vivienda y reduciría el PIB en casi un 10%.



De la noche a la mañana, podría ocasionar penuria de medicamentos, provocar atascos monstruosos en los puertos e impedir volar a las aerolíneas británicas.



Sin embargo, los detractores de May calificaron el movimiento de treta en un proceso convertido ya en una partida de póker.



“Los esfuerzos de Downing Street para asustar a los parlamentarios con historias vacuas sobre sus preparativos para un Brexit sin acuerdo serán vistos como lo que son: una amenaza vacía por parte de un gobierno que ya no tiene una estrategia real sobre Brexit”, afirmó el diputado laborista Owen Smith.