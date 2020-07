Locales abiertos y gente sin mascarillas en cuatro sectores de Quito durante el toque de queda

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La noche de este sábado 4 de julio del 2020 se realizó un gran operativo en los sectores de Solanda, Mercado Mayorista, Santa Rita y Chillogallo, en el sur de Quito.

Los miembros del Municipio de Quito y de la Policía realizaron controles a establecimientos y transeúntes durante el toque de queda de 21:00 a 05:00, vigente durante la emergencia sanitaria.



Según declaraciones del secretario de Seguridad y Gobernabilidad, César Díaz, durante el operativo se encontró a personas libando, otras sin mascarilla y locales abiertos. “Seguiremos exhortando al COE Nacional la implementación de la ley seca. Tenemos un gran conflicto en el distrito por el consumo de bebidas alcohólicas que generan disturbios en el espacio público y accidentes de tránsito”.

En el sector de Chillogallo intervenimos en una fiesta clandestina, eventos como estos son los que ponen en riesgo la vida de los quiteños durante la pandemia. #QuitoSaleSeguro #NoTeRelajes pic.twitter.com/xms9oqscBY — Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad Quito (@SeguridadeQuito) July 5, 2020



En el operativo se identificó una discoteca clandestina en el sector de Chillogallo. Y la Agencia Metropolitana de Control (AMC) levantó seis actos de inicio por no usar mascarilla y tres por no contar con los permisos para realizar la actividad económica en los establecimientos.



Del lado de la Policía Nacional se sancionó a 60 personas por no cumplir el toque de queda y se decomisó 38 jabas de cerveza en la discoteca.