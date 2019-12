La Ley de Simplicidad Tributaria será vigente desde enero del 2020

LEA TAMBIÉN

En medio de una intensa discusión, marcada por frases peyorativas y acusaciones de hostigamiento, la Asamblea terminó el trámite para que entre en vigencia la Ley de Simplicidad Tributaria. Cerca de la medianoche de este 17 de diciembre de 2019, el Pleno votó por las 13 observaciones del veto presidencial.

Por sugerencia de Henry Llanes (PSC) la votación se dividió en tres bloques. En el primero se recomendaba allanarse a 11 objeciones, lo cual fue aprobado con 95 votos afirmativos. El segundo era ratificarse en el punto 7 sobre no poner límites al envío de paquetes de los migrantes, tema que fue aceptado con el voto positivo de 123 legisladores. El último bloque tenía que ver con que el cobro de dividendos no se aplique sobre lo generado en el 2019 sino que empiece con los recursos de 2020, pero la mayoría del Pleno no dio paso a esto.



El debate empezó alrededor de las 21:15. Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión de Régimen Económico, expuso el contenido del veto presidencial y la recomendación de la mesa por allanarse a todos los cambios sugeridos por el Ejecutivo salvo en lo relativo a la mercancía que envían los migrantes. Sin embargo, al final optó por el mecanismo planteado por Llanes.



La jornada se desarrolló con un tono de tensión. Raúl Tello (BADI) durante su intervención hizo duras acusaciones. Sin mencionar nombres, dijo que algunos legisladores hostigaban a otros para que voten de determinada manera.



“Es inadmisible que se hostigue a los legisladores para que voten de una u otra manera. Es vergonzoso que se actúe de esta manera”, recriminó Tello. Lo dijo porque mientras se daban las intervenciones varios legisladores se movían de una curul a otra.

La polémica se intensificó cuando Lira Villalva, de la Revolución Ciudadana (RC), arremetió contra Daniel Mendoza, ponente de la Ley, a quien cuestionó por “mal manejo de la Comisión”.



“A mí hasta me da pena el Presidente de la Comisión de Régimen Económico (Mendoza). Sinceramente siento lástima de lo que le ocurre, porque le mandan a hacer unos papeles tan ridículos que al final termina machacado. Un pobre inocente frente a las estupideces de un Gobierno nefasto como el de (Lenín) Moreno”, expresó Villalva.



Desde la bancada de CREO, Patricio Donoso conminó a votar por la Ley. Resaltó como negativo que la norma no incluya la eliminación del impuesto a la salida de divisas (ISD), sin embargo señaló que existen aspectos positivos como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta.



En medio del debate, el asambleísta de CREO, Fernando Flores mocionó para reconsiderar la votación de la proforma del 2020. Su pedido fue acogido, pero en la votación la mayoría de la Asamblea con 69 votos volvió a rechazar el documento, como ya lo hizo horas antes.