Proyecto de Ley anticorrupción se trató con el Fondo Monetario Internacional

El ministro de Finanzas Mauricio Pozo mantuvo ayer 29 de octubre del 2020 su primera reunión presencial con la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Washington.

En la cita, las autoridades dialogaron sobre el programa económico, por USD 6 500 millones, que el organismo multilateral aprobó para Ecuador el pasado 30 de septiembre del 2020.



El Fisco ya recibió 2 000 millones la primera semana de octubre, y se esperan otros 2 000 millones en diciembre, si el Gobierno cumple las metas fijadas en el programa.



Pozo explicó que uno de los requisitos que se deben cumplir para recibir el segundo desembolso es que se apruebe en la Asamblea una ley anticorrupción antes de que termine el 2020, lo cual se discutió ayer con Georgieva. Según el Ministro, hay un diálogo “permanente y fructífero” con el Legislativo para cumplir con esta meta.



El proyecto de Ley incluirá cambios para que se penalicen los actos de corrupción.



Mientras tanto, el presidente Lenín Moreno ratificó ayer 29 de octubre, en una reunión virtual con miembros de la Americas Society y con el Council of the Americas (AS/COA), que como parte de los compromisos con el FMI se dejará la propuesta de una reforma tributaria. Moreno señaló que hablar de una reforma no necesariamente significa un alza de impuestos, más bien, es una “readecuación y optimización del cobro”.



El Primer Mandatario explicó que será potestad del siguiente Mandatario ejecutar la reforma.