Lenín Moreno: 'Sin emprendedores no hay empleo y sin empleo no hay futuro'

"Entregar créditos para salvar empleos es una prioridad", señaló Lenín Moreno, presidente de Ecuador, en un recorrido en Guayaquil este viernes 3 de julio del 2020. Allí visitó el negocio de una beneficiaria de un préstamo del programa Reactívate Ecuador, por la pandemia del covid-19.

"Estoy para felicitarte, para agradecerte por confiar en el país", dijo Moreno a Yadira Quevedo, en el asadero de Pollos D'Chelo's. "Después de estos momentos tan difíciles por los que hemos pasado, es importantísimo que haya por parte de los emprendedores el deseo de salir adelante, porque sin los emprendedores no hay empleo y sin empleo no hay país, sin empleo no hay futuro".



"Por la pandemia estuvimos cerrado el negocio durante dos meses", relató Yadira Quevedo. "Fue muy duro de afrontar", dijo, antes de compartir que al enterarse de los créditos ingresó de forma virtual al Banco del Pacífico para solicitar USD 30 000.



Según el Gobierno, 1 049 operaciones crediticias han sido aprobadas, por USD 49 millones, para más de 600 micro, pequeñas y medianas empresas. "El país no puede detenerse, el país debe salir adelante", dijo el Presidente, quien también estuvo este viernes en Samborondón.

Acompañado por Iván Granda, ministro de Inclusión, y Rocío González, primera dama, Moreno señaló que se han entregado ayudas técnicas y kits de alimentos. En el recinto La Rosaura, en Samborondón, Gonzalo Ladines, quien cuida de su hermano mayor con discapacidad, recibió la promesa de mejora de su vivienda de caña.