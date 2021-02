Justicia argentina ordena detener al acusado de violar a una joven de nacionalidad venezolana

La Sala I de la Cámara del Crimen de Argentina decretó este jueves 4 de febrero del 2021 la detención de Irineo Garzón, acusado de violar hace dos semanas a una joven venezolana en su tienda de Buenos Aires, quien se encontraba en libertad por decisión de la jueza Karina Zucconi.

La resolución judicial emitida este jueves, a la que Efe tuvo acceso, revoca la decisión de Zucconi, que el pasado 25 de enero le concedió la libertad al considerar que no existía riesgo de fuga, de entorpecimiento del proceso y por no constar antecedentes penales sobre el acusado, y decreta la "inmediata detención" de Garzón, que "deberá concretar el Juzgado de instancia".



La decisión fue tomada tras los votos positivos de los magistrados Pablo Guillermo Lucero y Magdalena Laiño, y con la disidencia de Jorge Luis Rimondi, con lo que dieron lugar al recurso presentado por la Fiscalía y por la defensa de la víctima, que encabeza el abogado Pablo Baqué, quien se mostró satisfecho por la resolución de este jueves.



"Nosotros era lo que estábamos esperando porque este hombre tenía una tobillera y con eso corríamos el riesgo de que se confirmara su libertad, o permanecer en libertad con la tobillera durante todo el juicio. Esto hubiera sido dramático porque esto implica que la víctima tenía que pasar el resto del proceso atenta al botón antipánico, esperando que en cualquier momento suene la alerta de que su violador podía estar cerca", señaló Baqué a Efe.



Elevación a juicio



Destacó que "hay mucha prueba, la investigación está muy avanzada" y "muy pronto" se producirá la elevación a juicio, aunque para conocer la fecha exacta deben primero concluir las pericias que se están realizando.



Además ve la decisión de detener a Garzón como un primer paso para que su defendida, quien se encuentra "conmocionada", pueda recuperar "su libertad".



"Creemos que nuestra víctima va a poder recuperar su libertad, va a poder empezar su vida de nuevo, empezar a tratar de olvidar esto, que va a ser difícil, le va a quedar para toda la vida. Está conmocionada por todo esto que pasó, por la estrategia perversa de la defensa de tratar de hundirla, de confundir a la sociedad a través de los medios", agregó.



El caso



Según figura en el expediente, el hombre abusó sexualmente de una joven de 18 años que había comenzado a trabajar el mismo 23 de enero con él, para lo que le dio una bebida con una sustancia que la dejó inconsciente y en un estado de indefensión.



La víctima, de 18 años, habló después de los hechos con la televisión venezolana y relató su recuerdo de como comenzó a sentirse mareada después de que Garzón le ofreciera un vaso de zumo, y antes de perder el conocimiento consiguió llamar a su hermana, lo que permitió dar la voz de alarma a las autoridades.



La policía acudió a la tienda, ubicada en el famoso barrio comercial porteño de Once, donde encontró al presunto violador y la joven con "el torso desnudo y con algún efecto de psicotrópicos, tirada en una escalera en el fondo del comercio" y tras realizarle los estudios médicos el diagnóstico es de "posible abuso".