Julio Prado: ‘Si no hay condiciones óptimas, podemos frenar la negociación’

Julio José Prado, ministro de Producción, detalló que las negociaciones con México continúan y que se abordará aún el tema del camarón y banano. Foto: Twitter.

¿Hay fecha para el cierre de las negociaciones técnicas del acuerdo comercial entre Ecuador y México?

No hay una fecha de cierre. En los acuerdos comerciales lo que nosotros tenemos son fechas tentativas en las cuales esperamos cerrar. En el caso de México habíamos hablado de cerrar en diciembre del año pasado, se alargó casi seis meses la negociación porque queremos tener el mejor acuerdo posible.

Por lo tanto, los tiempos de cierre no pueden estar por encima de la calidad de la negociación. Hemos dicho que, mientras no nos pongamos de acuerdo en todos los temas que son de importancia para los sectores productivos ecuatorianos y para la estrategia de competitividad y apertura comercial del Ecuador, no cerraremos este acuerdo comercial ni ningún otro.

México ha dicho en reiteradas ocasiones que no quiere camarón ni banano ecuatoriano en su mercado. ¿Se llegará a un acuerdo bajo este tipo de condiciones?

Al igual que existen sensibilidades para el Ecuador, esos dos productos son sensibles para México y lo han expuesto a lo largo de toda la negociación. Y son sensibles por la calidad, en banano y en camarón, Ecuador es una potencia mundial. Estos dos productos nacionales todavía no se han negociado en la mesa de acceso a mercado.

¿Por qué se ha dejado hasta el final siendo los productos estrellas del Ecuador?

Siempre quedan para el final los productos que son más sensibles. No hemos recibido todavía una propuesta en materia de banano y camarón del lado de México que podamos evaluar. Hoy por hoy solo tenemos la propuesta de exclusión, pero esa no es buena para el Ecuador, necesitamos una que nos permita discutir la forma en cómo ingresarán esos productos.

Durante esta semana estamos avanzando, de forma virtual, en lo técnico y posiblemente la próxima semana, en conversaciones que tendré directamente con la secretaria (de Economía mexicana), Tatiana Clouthier, en los Estados Unidos, durante la Cumbre de las Américas, se podrá definir cuál será el acceso de esos productos ecuatorianos dentro del acuerdo comercial.

¿Se puede decir que luego de la Cumbre ya habrá acuerdo?

Tengo una reunión bilateral ya pactada con la secretaria Clouthier, si el presidente López Obrador llega a viajar hemos pedido una cita entre los dos presidentes (Ecuador y México), en ese marco, esperamos poner sobre la mesa el acuerdo comercial, mientras tanto los equipos técnicos siguen avanzando e incluso están adecuando algunos textos.

¿Es posible que se cierre un acuerdo sin garantizar el acceso de estos dos productos?

Que los principales productos de la canasta exportadora del Ecuador estén incluidos en un acuerdo comercial es tremendamente importante. Nuestra propuesta al equipo negociador mexicano es que tenemos que incluir estos productos y que nos pongamos a discutir cómo se va a dar. Esa ha sido nuestra posición en las 20 mesas que ya hemos preacordado. No vamos a cerrar una mesa si sentimos que la oferta no es adecuada y que están equilibradas las sensibilidades del Ecuador. Si en cualquier acuerdo comercial no vemos condiciones óptimas, podemos tomar una decisión política de frenar el avance.

¿Este sería el caso?

Lo que está sobre la mesa es que todavía no hemos discutido el acceso de camarón y banano, por lo tanto, las negociaciones se están llevando en muy buen tono. Esta semana hubo un pronunciamiento de un sector productivo pesquero que publicó una información tergiversada diciendo que ya habíamos terminado las negociaciones y que camarón y banano habían sido excluidos. Lo presentaron como un éxito, sin embargo fue desmentido por la Secretaría de Economía, que lleva adelante la negociación. Para nosotros, que tengamos acceso a nuestros principales productos de exportación es muy importante. En este acuerdo bilateral deben estar incluidos camarón y banano.

Además, cerrar acuerdos sin camarón y banano sentaría precedentes…

El acuerdo comercial con México es importante por varios motivos. Por tratar de llegar al mercado mexicano, que tienen más de 120 millones de consumidores potenciales, además, los productos ingredientes puede utilizarse para llegar a Estados Unidos y Canadá, con los que no tenemos un acuerdo. Pero también es importante para demostrar que hemos cerrado una negociación exitosa, rápidamente pero bien negociada. Este será el acuerdo más amplio que ha firmado el Ecuador, porque tiene 22 mesas de negociación, de las cuáles 20 ya están preacordadas.