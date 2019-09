Cinco magistrados nacionales no se sometieron a la prueba oral

LEA TAMBIÉN

La fase de evaluación oral a los jueces y conjueces de la Corte Nacional finalizó ayer 10 de septiembre del 2019. Cinco magistrados no se sometieron a la prueba.

Entre ellos están María Rosa Merchán, María del Carmen Espinoza, Merck Benavides, Luis Enríquez y Miguel Jurado.



Los dos últimos estaban convocados para que asistieran al Complejo Judicial Norte (Quito), el lunes 9 y ayer 10 de septiembre respectivamente, pero no llegaron. Esta información la confirmó ayer el Comité Evaluador.



Las dos juezas presentaron un oficio a la Judicatura que establecía su resistencia a asistir a la prueba y calificaron al proceso de inconstitucional.

En cambio, Benavides presentó la renuncia a la Corte hace tres meses. Por eso dijo que no debe ser evaluado pues ya no es un funcionario judicial. Él fue convocado a rendir la evaluación el pasado sábado.



Hasta el cierre de esta edición se habían presentado los magistrados David Jacho, Marco Antonio Maldonado, Richard Villagómez y Marco Rodríguez.



Cada uno tuvo una hora con cinco minutos para rendir la valoración.

Durante los cuatro días que duró este proceso se comprobó la capacidad argumentativa y el manejo de técnicas orales.



Los miembros del Comité de Apoyo a la Evaluación fueron los encargados de calificar, sobre 15 puntos, las exposiciones orales. Por ejemplo, tomaron en cuenta que los argumentos y conclusiones de los fallos tengan coherencia, que expongan de forma ordenada el caso. Además, los movimientos corporales y el tono de voz.



El Comité deberá entregar a la Judicatura un informe con las calificaciones. Los funcionarios que no se presentaron pierden automáticamente los 15 puntos de 80 que se requiere para no ser removidos.



Para rendir esta prueba oral, el pasado 4 de septiembre se realizó un sorteo de sentencias y se les notificó con 48 horas de antelación para que se prepararen.