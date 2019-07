Tres jueces de la Corte Nacional no entregaron a la Judicatura información sobre su patrimonio

LEA TAMBIÉN

El Consejo de la Judicatura confirmó que tres jueces de la Corte Nacional no entregaron la documentación solicitada para la evaluación del parámetro de transparencia.

Los magistrados no remitieron a la Dirección de la Judicatura el formulario con el que autorizan levantar el sigilo bancario y permiten el análisis de su patrimonio.



Tampoco presentaron una certificación notarizada de que no tienen bienes en paraísos fiscales.



No remitieron la declaración bajo juramento de no tener una sentencia en su contra, de no haber sido llamados a juicio por un delito y de no tener una sanción disciplinaria con destitución. El plazo para entregar esos documentos finalizó el 26 de julio. Henry Arcos, director nacional de gestión procesal del organismo, indicó que el Pleno de la Judicatura analizará esos casos y habrá una repercusión en el informe final de la evaluación.



La Corte Nacional indicó que desconoce quiénes son los jueces que no presentaron esos datos, porque cada juez debía enviar individualmente la documentación.



Víctor Granda, miembro del Comité Evaluador, dio nuevos detalles sobre el cronograma en este proceso.



Indicó que la evaluación cualitativa, en la que revisarán la calidad de los fallos judiciales, se realizará entre el 19 de agosto y el 6 de septiembre de este año. Luego, el 7 y 8 de ese mismo mes se desarrollará la evaluación oral de las sentencias a los magistrados. Cada uno tendrá una hora para explicar a los evaluadores las normas que utilizó para dictar los fallos.



El Comité Evaluador trabajará en el informe final entre el 10 y 15 de septiembre.