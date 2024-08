Javier Acosta, un joven colombiano e hincha de Millonarios, conmueve a cientos de internautas con su historia. Miles de personas siguen de cerca su lucha constante con su estado de salud, por medio de varios videos y reportes en redes sociales. Su eutanasia está programada para el 30 de agosto de 2024.

El joven, de 36 año y procedente de Bogotá, se despidió de sus amigos y seguidores tras anunciar que pese a los esfuerzos médicos y los propios su estado de salud sigue deteriorándose sin darle muchas esperanzas de mejora.

Según su testimonio, el joven sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas. Posteriormente, contrajo una bacteria en una piscina y, ahora, enfrenta un diagnóstico de cáncer en la sangre. La infección se conoce como osteomielitis.

“Las infecciones pueden llegar a un hueso al viajar a través del torrente sanguíneo o al extenderse desde el tejido cercano. Las infecciones también pueden comenzar en el propio hueso si una lesión expone el hueso a gérmenes”, detallan los expertos.

Javier se despidió de sus seguidores

En una transmisión en vivo indicó que durante años ha estado entrando y saliendo del hospital. Asimismo, detalló en viaje a Tuluá donde quedó en silla de ruedas luego del accidente.

“Todo esto comenzó hace 9 años cuando quedé en silla de ruedas, en el viaje a Tuluá, de ahí se desprendió todo esto… hace 5 años hice un viaje a Melgar y me metí a piscina, debido a eso se me pegó una bacteria… llegué a Bogotá y en 5 días se me hizo una llaga”.

Dicha bacteria llegó al hueso del glúteo izquierdo y fue sometido a varios procedimientos para controlar la enfermedad, pero la infección se pasó al glúteo derecho.

Su estado de salud se complica cada día

Javier está hospitalizado hace un mes y relata que “hicieron otro raspado, me iban a hacer una cirugía para quedar bien pero la bacteria es tan fuerte que me acabo con los cultivos y los huesos”.

Cuenta que le dieron dos opciones, una es terminar el tratamiento y amputar la pierna derecha sin garantizar que no se pase a la otra pierna. ” Y dije bueno puede ser, porque nada me queda grande”.

Luego de esto, le hicieron más estudios y exámenes, cuyo resultado no fue esperanzador. Descubrieron que tiene cáncer en la sangre y que ahora apareció un ganglio en la cabeza, por lo que la infección está avanzando rápidamente.

“Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia… una inyección que me colocan y me voy a descansar”. Detalla que este procedimiento está programado para las 12:00 del medio día del próximo viernes 30 de agosto.

“Es duro, mi familia pues me apoya, saben que es la mejor decisión que tomo, que no es fácil”, agregó.

Falcao llamó a Javier

Horas más tarde, Javier recibió una llamada de uno de los ídolos del club, Falcao García. El futbolista conoció su historia y se puso en contacto con él para tener una conversación.

Hablaron sobre su vida y detalles de su enfermedad e incluso el hincha escribió en Facebook: “Gracias por orar por mí, por llamarme y decirme tantas cosas bonitas sobre mi vida, ya sabes la promesa primer gol dedicado a Javi PK”.