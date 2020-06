Alcalde Jorge Yunda espera que se pueda revertir transferencia irregular de fondos de Epmaps

LEA TAMBIÉN

Unas tres transferencias que suman USD 1,3 millones de las cuentas de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) en el Banco Central de Ecuador están bajo investigación. Según el alcalde Jorge Yunda, en declaraciones para TVC, el dinero aún no habría llegado a sus destinatarios finales en Hong Kong y Estados Unidos y existe una posibilidad de que se reviertan las transacciones.

Verónica Artola, gerente del Banco Central del Ecuador, dijo a este Diario este miércoles 3 de junio del 2020 que los pronunciamientos oficiales debe hacerlo el Municipio, pero que la entidad financiera no reporta que sus cuentas hayan sido hackeadas, por lo que se han hecho todas las operaciones tal como siempre se las hace.



Sin embargo, en casos como estos lo que se suele hacer, explicó, es que apenas se recibe una noticia se envía a los corresponsales una notificación de que esas transferencias han sido hechas de forma fraudulenta. "Estamos esperando que los países o los bancos donde se hicieron las transferencias nos digan cuál sería el paso a seguir. Nosotros no podemos garantizar que se recupere, pero como Banco Central hemos hecho la gestión que corresponde bajo la normativa", puntualizó.



Según el alcalde Yunda, cerca de las 18:00 del martes 2 de junio recibió una alerta de que se habría hecho una transacción fraudulenta desde las cuentas de la Epmaps en el Banco Central hacia Hong Kong y Estados Unidos. Entonces se hizo una denuncia con la Procuraduría Metropolitana, a cargo de Dunker Morales. El Burgomaestre contó que habló con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para solicitarle ayuda con expertos en delitos informáticos y también con la fiscal general, Diana Salazar, "para que se actúe de forma inmediata".



Explicó que las investigaciones determinarán si la transacción se hizo desde adentro de la empresa, si lo realizaron funcionarios o personas externas y agregó que en el manejo de 22 000 empleados del Municipio "a veces ocurren estas perlas" y se debe pedir "todo el peso de la ley".



Las transacciones las habría detectado el tesorero de la empresa el martes al mediodía, según el concejal Bernardo Abad, miembro del directorio de Epmaps. Él señaló que su par René Bedón, como presidente del directorio, le informó que esos movimientos de dinero se habrían intentado justificar como pagos a proveedores. Luego, el tesorero le habría reportado el caso a las 17:00 al gerente general de Epmaps, Guido Andrade, y posteriormente deciden ir juntos a la Unidad de Flagrancia para presentar la denuncia por las transferencias.



Abad relató que las autoridades de Epmaps estuvieron en Flagrancias hasta las 02:00, cumpliendo con el trámite, pero al finalizar, el tesorero y el gerente fueron detenidos por otro caso: un supuesto sobreprecio en la compra de mascarillas, junto con otras personas. Por este tema también se registraron varios allanamientos y otras detenciones. De momento, la empresa está en acefalía. Pero Abad informó que este jueves se reunirá el Directorio de Epmaps, por convocatoria de Bedón, en una sesión extraordinaria, para conocer más sobre la situación.



Por ahora no se conoce quién ni cómo realizó las transferencias pues, según Abad, para hacerlas es necesario contar con claves, mails certificados y otros requisitos de seguridad que eviten problemas como el que está bajo investigación.



Por su parte, cerca del mediodía de este miércoles 3 de junio, la empresa municipal de Agua Potable difundió un comunicado que "en acción inmediata al ataque cibernético perpetrado a las cuentas de correo electrónico del área financiera de la institución, Epmaps-Agua de Quito realizó la denuncia correspondiente en la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los fondos públicos".



El comunicado agrega que se solicitó una acción coordinada entre las autoridades de justicia para que se pueda determinar responsables. La empresa se comprometió a prestar facilidades para que se haga una investigación inmediata.