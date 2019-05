Jorge Yunda elegirá a mujeres en el concurso público para las nueve administradores zonales

LEA TAMBIÉN

Nueve mujeres serán las nuevas administradoras zonales de la capital, designadas a través de un concurso de méritos y oposición. Así lo declaró hoy, miércoles 29 de mayo del 2019, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en el espacio de entrevistas de la comunidad en Teleamazonas.

“La administración pública tiene que ser técnica, no puede ser por cuotas políticas. Tenemos nueve administraciones zonales que son nueve alcaldes de cada una de las zonas. Estamos pidiendo por la paridad de género. No pudimos seleccionar más mujeres en el gabinete por los diferentes perfiles que tuvimos. Entonces estoy haciendo un pedido de que es potestad del Alcalde designar a las personas que van a la administración zonal, que sean todas mujeres y que estas mujeres preparadas -que las hay en administración pública y finanzas- sean verdaderas gerentes de las administraciones".



Esas fueron las declaraciones del alcalde Yunda la mañana de este 29 de mayo. Previamente, había anunciado que se hará un concurso público para este cargo, pues considera que ha sido tratado como un espacio para cuotas políticas. También señaló que se harán reformas a las potestades que tienen estas entidades, porque hasta ahora han sido "de burocracia e hipertramitología".



En los primeros 15 días como alcalde de la capital, en el Municipio se está corroborando el estado de equipamiento, las finanzas y el personal para informar a la ciudadanía cómo encontraron el Municipio de Quito, informó Yunda.



Aunque aún no se conocen cifras oficiales, dijo que contaba con "USD 75 millones" y que eso "no alcanza ni para las colas". Según su criterio, lo que hará su equipo es trabajar con el presupuesto subrogado y hacer una concesión de servicios para que los empresarios privados nacionales y extranjeros puedan invertir en la ciudad.

Además, el burgomaestre señaló que envió un oficio a la Contraloría General del Estado para pedir que se haga una auditoría que refleje cómo está la ciudad y se haga un acompañamiento permanente a su gestión.



Indicó que las medidas que está tomando, como el ahorro en planes de celulares y vehículos, no son medidas de austeridad sino de optimización de recursos. El celular pudo haber sido antes una herramienta de trabajo, dijo, pero ahora se cuenta con Wi-Fi, para comunicarse vía Internet.



También anunció que hablará con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, para incentivar el uso de la tecnología para que pasen los autos con 'tag' por los peajes y que se abra solo una ventanilla para pago manual, con un valor más alto. La idea es que se aplique esa medida al peaje municipal, que es el del túnel Guayasamín, y a los que tienen otros administradores: Autopista General Rumiñahui (Consejo Provincial de Pichincha) y Panamericana (Panavial).



En cuanto a las tarifas de buses, Yunda afirmó que no se va a pagar por compensaciones ni un centavo más y tampoco se aumentará el pasaje si el servicio no ha mejorado. Se preguntó ¿qué pasa si alguien se baja del Metro y se sube a un bus que contamina y donde hay malos tratos?. Considera que eso no sería justo y por eso no ameritaría subir el pasaje.

"Cómo autoridades debemos garantizar un buen servicio de transporte público", dijo, y el pasaje podrá subir si la gente se transporta en buses eléctricos, con tarifa diferenciada, interconexiones y mejor cobertura en barrios periféricos. Los transportistas se han comprometido a mejorar, porque saben que así podrán tener un ingreso mayor, señaló.



Yunda dijo que el Concejo Metropolitano de Quito va a continuar legalizando barrios que han esperado décadas por ello, si es que tienen un informe técnico favorable. Pero solo se hará en los que no hay riesgo o este es mitigable. De lo contrario, expresó, deben tomarse otras medidas como la reubicación, por ejemplo. Informó que el vulcanólogo Hugo Yepes está en su equipo y va a trabajar en temas preventivos en una ciudad con riesgo sísmico como es Quito.



En cuanto al tema del plan de repavimentación de la ciudad, afirmó que se están tomando las medidas para implementarlo y hacer las reformas del caso para poder aplicar el pico y placa durante todo el día, incluyendo a taxis y motocicletas, mientras dure la medida. Sin embargo, no precisó cuándo comenzarán las obras ni el monto de la inversión.



También informó que se están haciendo estudios en cuanto a semaforización, para mejorar el tránsito y se espera que cuando entre a operar el Metro de Quito se pueda reducir la carga vehicular en las vías de la ciudad.