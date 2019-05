Jefe del Pentágono dice que EE.UU. no quiere guerra con Irán sino disuadir

LEA TAMBIÉN

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere una guerra con Irán, sino disuadirle de ello, dijo el jefe del Pentágono tras comparecer ante miembros del Congreso en Washingtoun.

“Se trata de disuadir, no de entrar en guerra. No estamos tratando de entrar en guerra”, dijo el secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, a periodistas después de una sesión a puerta cerrada con el secretario de Estado, Mike Pompeo.



Shanahan dio crédito a los sólidos movimientos de Estados Unidos en las últimas semanas, que incluyeron el despliegue de un grupo de ataque de portaaviones, con la frustración de las amenazas iraníes.



“Hemos disuadido los ataques basados en el reposicionamiento de fuerzas, hemos disuadido los ataques contra las fuerzas estadounidenses”, declaró Shanahan.



“Nuestro mayor objetivo en este momento es prevenir el error de cálculo iraní. No queremos que la situación entre en una escalada”, expresó.



Pompeo sostuvo que junto a Shanahan ubicaron las acciones iraníes en el contexto de “40 años de actividad terrorista”, ya que la revolución islámica de 1979 reemplazó al Shá prooccidental con un régimen clerical firmemente antiestadounidense.



La reunión informativa no satisfizo a muchos de los demócratas, quienes dicen que las tensiones aumentadas son el resultado de la postura agresiva de la administración Trump y el rechazo de la diplomacia.



“Me preocupa mucho que, intencionalmente o no, podamos crear una situación en la que se produzca una guerra”, dijo a los periodistas el senador Bernie Sanders, candidato a las primarias demócratas para las elecciones presidenciales de 2020.



“Creo que una guerra con Irán sería un desastre absoluto, mucho peor que la guerra con Irak”, aseguró Sanders recordando que las guerras de Irak y Vietnam se basaron en mentiras de administraciones anteriores.