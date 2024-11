El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, seleccionó al senador de Ohio, JD Vance, como su candidato a vicepresidente para las elecciones 2024, a pesar de que fue uno de sus más férreos críticos. Ahora, Vance se erige como uno de los vicepresidentes más jóvenes de la historia de Estados Unidos y, además, como su posible sucesor.

Más noticias

Vicepresidente de 39 años

Donald Trump eligió a JD Vance como su compañero de fórmula en el inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Su apuesta, luego de los resultados de las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este 4 de noviembre de 2024, parece haber rendido frutos.

JD Vance es senador republicano de Ohio. Es el nuevo vicepresidente de Estados Unidos, tiene 39 años. Foto: EFE/ SARAH YENESEL

En un escenario de entusiasmo partidista, Vance fue presentado ante miles de delegados que apoyaron su designación con una ovación. El senador de Ohio, de 39 años, representa un cambio en la estrategia de Trump, quien buscó captar el voto de la clase trabajadora en los estados industriales y del voto rural.

Cuando Vance se posesione será el segundo vicepresidente más joven de la historia de Estados Unidos. El récord lo tiene John C. Breckinridge, quien asumió el cargo en 1857, a la edad de 36 años bajo la presidencia de James Buchanan.

Crítico de Trump

JD Vance, un exinfante de marina criado en el seno de una familia de clase trabajadora de Ohio, alcanzó notoriedad en 2016 por sus críticas a Trump.

Vance llegó a calificar a Trump como “idiota” y “el Hitler de Estados Unidos”. Sin embargo, en 2022, cambió su postura al iniciar su carrera en el Senado, así logró el respaldo del expresidente para su candidatura.



Este cambio de dirección le permitió unirse a Trump en un momento decisivo, con un rol destacado en la política de su partido. Vance ha aprovechado su plataforma en el Senado para impulsar leyes conservadoras y ha sido crítico de la ayuda a Ucrania, en consonancia con el mensaje de Trump.

Al aceptar la candidatura a la vicepresidencia, JD Vance también refuerzó su posición dentro del Partido Republicano y se convirtió en un potencial sucesor de Trump. Su juventud y su visión conservadora lo ubican como un líder emergente de la nueva generación republicana.

Trump elogió los antecedentes de Vance en el Ejército, su formación en la Universidad de Yale y su dedicación a la clase trabajadora, destacando que se centrará en los trabajadores del Medio Oeste, un grupo crucial para las aspiraciones electorales del partido en 2024.

Una vez nominado, JD Vance salió al paso de sus antiguas declaraciones. “Estaba equivocado respecto de Donald Trump. No pensé que fuera a ser un buen presidente. Pero fue un gran presidente”.

La presencia de Vance en la fórmula republicana evidencia una estrategia para conectar con los votantes que alguna vez criticaron a Trump, pero que ahora ven en él y en Vance una opción de cambio.

Reconocido escritor

El senador JD Vance se hizo ampliamente conocido en su país por haber publicado Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis, una autobiografía que ha despertado tanto elogios como críticas. Este hecho elevó la popularidad del binomio Trump-Vance en la campaña presidencial de Estados Unidos de 2024.

Carátula del libro, catalogado como best seller, de JD Vance. Foto: Cortesía

Vance es originario de Ohio y miembro de una familia trabajadora de los Apalaches. En su libro describe la dura realidad de la vida en las zonas rurales de Estados Unidos, y expone la falta de oportunidades y los problemas sociales que enfrentan las comunidades.

En el marco de la contienda electoral, seguidores de Trump y de Vance sostienen que Hillbilly Elegy revela la lucha de la clase trabajadora y retrata fielmente la vida rural. Sin embargo, sus detractores afirman que el enfoque de Vance simplifica los problemas y muestra una falta de empatía hacia los sectores vulnerables.

La película, basada en el libro y lanzada en 2020, también ha sido objeto de críticas en plataformas de reseñas como Goodreads, que suspendió temporalmente las valoraciones debido a un incremento en las críticas motivadas por la reciente nominación.

En el caso de Vance, tanto el libro como la película han ocupado los primeros puestos de ventas y visualizaciones en Amazon y Netflix respectivamente, a la par que se intensifica la atención mediática.

Una vez que se dio el triunfo republicano, se evidencia que el libro y la popularidad de Vance lograron captar el voto rural y obrero en estados decisivos para las elecciones presidenciales.

¿Posible sucesor de Trump?

A lo largo de la historia de Estados Unidos, varios vicepresidentes han buscado la presidencia después de servir en el cargo. En ese país, la tradición de que el vicepresidente sea el sucesor del presidente en las siguientes elecciones refleja la continuidad y estabilidad del liderazgo político.

JD Vance, en un mitin, junto con la familia Trump. Foto: EFE/ CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Este fenómeno responde a la necesidad de mantener las políticas de la administración vigente, respaldando a un candidato ya familiarizado con las funciones del poder ejecutivo y cercano al Presidente en ejercicio.

Además, como el vicepresidente suele tener un papel visible y activo, llega a ganar popularidad y apoyo dentro del partido, posicionándose como el candidato natural. Aunque esta tradición no siempre se cumple, ya que depende del contexto político, del estado de la administración y del respaldo interno, en los últimos tiempos se ha consolidado como una estrategia para capitalizar la base electoral existente y garantizar la lealtad de los votantes a la línea del partido. Esto facilita la campaña y disminuye el riesgo e divisiones internas.

Estos son los casos más importantes de vicepresidentes que participaron luego en la contienda presidencial de EE.UU.