Oswaldo Jarrín: Se investigará los casos de abusos de poder por parte de los miembros de las FF.AA.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo la mañana del jueves 26 de marzo del 2020, que se investigarán los casos de abuso de poder por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, denunciados en la zona de seguridad especial establecida en la provincia de Guayas para evitar que la gente esté en las calles y así enfrentar la propagación del coronavirus covid-19.

"El Jefe del Comando Conjunto, estará hoy en Guayaquil, y tendrá contacto con el almirante Amílcar Villavicencio, para analizar y casos individualizadamente serán investigados. Pero esto no significa que la misión de las Fuerzas Armadas se vaya a debilitar o no se vaya a dar cumplimiento a la preservación de la vida", señaló Jarrín en una entrevista con Teleamazonas.



En la provincia del Guayas se estableció una zona especial de seguridad para controlar que se cumplan las medidas adoptadas por el Gobierno, en el contexto del estado de excepción, decretado en el Ecuador para evitar la propagación del virus que deja 1 382 contagiados hasta la mañana del 26 de marzo.



En la provincia de Guayas se conformó una fuerza de tarea conjunta, "para esto el Ministerio de Defensa he emitido una directiva de planificación concreta para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pueda realizar la planificación de las operaciones militares", manifestó Jarrín.



La "fuerza de tarea conjunta, no es otra cosa que integrar recursos, sobretodo de los batallones que están más cercanos a la provincia... incrementando el poder para que se cumplan las medidas nacionales", decretadas por el Gobierno Nacional.



"Cuando estamos hablando de poder, estamos hablando primero de autoridad para hacer cumplir las normas y las regulaciones que se establecen a nivel nacional y como COE provincial y cantonal. Esta autoridad se complementa con la influencia y la fuerza", dijo.



"La influencia es el prestigio que tienen las Fuerzas Armadas como Institución... y la fuerza, aceptando conceptos modernos, puede ir desde la persuasión, convencimiento, la advertencia, e inclusive llegar a hacerse respetar como corresponde a las Fuerza Armadas, en una ciudad, como Guayaquil, que se vive una desorganización social, una sociedad que no respeta las normas, en determinados sectores de la ciudad, por eso se tiene los problemas más graves del momento en temas de salud, la transmisión comunitaria, que es el tercer nivel del contagio del virus. El cuarto nivel es el descontrol total, el cual se trata de evitar".



Los controles en la provincia del Guayas, se dan especialmente en las ciudades de Guayaquil, Daule, Samborondón y Durán, señaló el Ministro.