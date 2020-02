Jaime Vargas y dos dirigentes indígenas tuvieron problemas con migración de Guatemala 

LEA TAMBIÉN

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto a los dirigentes indígenas Luisa Lozano Quizhpe y Apawki Illapa Castro Vaca tuvieron problemas con migración de Guatemala el sábado 15 de febrero del 2020.

Las autoridades de Migración y Policía Nacional Civil de Guatemala habrían solicitado los documentos a los tres ecuatorianos, informó la prensa local. Luego fueron llevados hasta migración para, posteriormente, ser traslados por vía aérea a Ecuador.



Jaime Vargas, presidente de la Conaie, en un video que circuló en redes sociales, catalogó lo sucedido como una actuación "violenta o agresiva de la policía nacional" de Guatemala.



El Presidente de la Conaie señaló: "Yo le había dicho, vean, si necesitan mis documentos acompáñenme para yo indicarles mis documentos, porque estaba a tres o cuatro cuadras, pero creo que la policía nacional (de Guatemala) no tiene esa capacidad de garantizar los derechos de nuestros ciudadano.



"No somos cualquier ciudadano ecuatoriano o migrante diríamos. Somos autoridad. Yo soy presidente del movimiento indígena del Ecuador; allá decimos el segundo mandatario del país, sí, de los pueblos indígenas", sostiene Jaime Vargas.



Antes de finalizar el video, el dirigente de la Conaie dice: "Más allá de lo que haya pasado, no queremos que pase con otros ciudadanos. Dar seguimiento o estuvieron un grupo de inteligencia o eso significa que nos vieron con cara de sospechosos o nos vieron con cara de cualquier persona".

La CONAIE participó de una asamblea con la Waqib Kej Convergencia en Guatemala, junto a representantes de Honduras, México, Bolivia, Guatemala, Argentina, para debatir sobre el momento histórico de los pueblos originarios y definir estrategias de resistencia conjuntas pic.twitter.com/rpfyPz7SMX — Jaime Vargas (@jaimevargasnae) February 14, 2020



Luisa Lozano Quizhpe en un video dice que se sintieron "intimidados" y que cuando les solicitaron los documentos les entregaron una carta de invitación, el boleto de regreso y el pasaporte sellado, pero que fueron llevados a migración.



Los tres dirigente de la Conaie participaban de una asamblea con la Waqib Kej Convergencia en Guatemala, junto a representantes de Honduras, México, Bolivia, Guatemala y Argentina, donde debatían la situación de los pueblos originarios y definirían estrategias de resistencia conjuntas, según una publicación en Twitter de Jaime Vargas.

La Conaie, en su cuenta Twitter, escribió que los tres dirigentes cumplieron una agenda en Guatemala por invitación de Waqib Kej Convergencia en Guatemala y que ya se encuentran en Ecuador. Señaló sostiene que no han sido expulsados del país centroamericano, tal como informó el medio TN23, según el cual, Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, ordenó la detención de los tres ecuatorianos por "soliviantar los ánimos en el país y hacer trabajo político".

[Comunicado]@jaimevargasnae, @ApawkiCastro y Luisa Lozano cumplieron actividades en Guatemala por invitación de hermanos @WaqibKej. Condenamos la información falsa sobre una supuesta “expulsión”, según planificación este lunes 17 será el Parlamento de los Pueblos en Azuay. pic.twitter.com/04VPmsP5Bp — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) February 16, 2020



En un comunicado publicado por la organización indígena de Ecuador a las 12:34 de este domingo 16 de febrero se relata que el encuentro con la Policía de Guatemala se produjo cuando los dirigentes indígenas se encontraban visitando sitios turísticos de la ciudad de Guatemala.



Según relata la Conaie, la policía de ese país "procede a solicitar documentación , ante lo cual, los dirigentes entregan la documentación respectiva que avala su estadía legal y certificada así como los boletos con fechas de ingreso y salida; sin embargo, existe negativa y a la par llegan más agentes y patrulleros (...) En vista que el presidente Jaime Vargas dejó el pasaporte en su hospedaje (...) se pide a la policía acompañar hasta el sitio o a su vez verificar con migración la vigencia del documento, manteniendo actitud amenazante los agentes de policía se niegan en insisten en trasladarlos y retenerlos en oficinas de migración (...)".