AMT abrió investigación sobre video que muestra a agentes bailando con uniforme y sin medidas de bioseguridad

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) afirmó -en un comunicado enviado a este Diario- que inició un proceso de investigación "para recaudar todos los elementos necesarios con el propósito de tomar una decisión" respecto a un video que muestra a tres agentes civiles de tránsito bailando en parejas sin mascarilla y distanciamiento físico.

La institución municipal detalló que el proceso de investigación interna se extenderá de entre 90 a 180, "período en el que se determinará si existió o no falta". Además, la AMT afirmó que no puede ofrecer más declaraciones sobre el tema hasta que las indagaciones den resultados.



El registro audiovisual fue publicado en una historia en una red social. En las imágenes se observan seis personas que bailan en parejas.



Uno de ellos está completamente uniformado -visiblemente- con una chaqueta de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Otros dos llevan pantalones similares a los de la indumentaria que distingue a los vigilantes municipales de Quito.



Los asistentes bailan pegados y ninguna de las personas está usando mascarilla, pese a la recomendación para evitar el contagio del covid-19. El video no muestra, sin embargo, indicios de consumo de alcohol. Aunque en el registro aparece un vaso de vidrio, no hay botellas de licor en las imágenes.