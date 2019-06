En el área de Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, en Quito, faltan insumos, por incremento de pacientes

LEA TAMBIÉN

“No hay el instrumental necesario para atender a los pacientes”, asegura el médico Juan Barriga, quien está a cargo del área de Traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, ubicado en el norte de Quito.

El galeno explicó este miércoles 19 de junio del 2019 a EL COMERCIO que en este mes no pueden realizar cirugías por la falta de insumos. Así que la lista de espera ya supera los 800 pacientes. Ellos necesitan diversos tipos de cirugías. Debido a la carencia que enfrentan tuvieron que remitir a los pacientes a otros establecimientos de salud tanto públicos como privados. “Tampoco los están atendiendo allá”, menciona.



En esta casa de salud hay 50 camas en hospitalización, se atienden emergencias y consulta externa (unas 200 atenciones) diarias, según el médico. Este Diario buscó una explicación oficial desde el hospital, pero el área de Comunicación no estuvo disponible para contestar llamadas telefónicas.



¿Qué tipo de cirugías no se puede realizar? Barriga señala que las requeridas en casos como fracturas de cadera, brazos, piernas, tobillo, rodilla y todo lo que corresponde al área de traumatología deportiva y demás. Tampoco pueden atender traumas, producto de accidentes de tránsito.



“Se trata de cirugías costosas, que un paciente no podría pagar en el sistema privado”, precisa Barriga. Y anota que por una cirugía así, en una clínica privada se debería contar con unos USD 2 000.



El médico además sostiene que hicieron el pedido de insumos médicos de forma oportuna. Pero "hubo un aumento de pacientes, en especial, de ciudadanos extranjeros ”. E insistió en que las atenciones se han incrementado en al menos el 15% más, algo que no estaba previsto.



Barriga reiteró que la atención no se ha suspendido en el Pablo Arturo Suárez, pero recalcó que se atiende con limitaciones. Pide que se solucione el problema de inmediato. Este Diario solicitó una respuesta sobre el tema al Ministerio de Salud.