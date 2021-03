Instituciones educativas particulares autorizadas prevén retornar a clases presenciales el 12 de abril 2021

El lunes 12 de abril es la fecha prevista por los directivos de instituciones educativas particulares, que pertenecen al gremio Corpeducar y que cuentan con autorización del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, para el uso progresivo de sus instalaciones. Es decir, para volver a las aulas.

Así lo indicó su representante, Vinicio Aldaz, quien además señaló que todos los establecimientos del gremio (40 en Quito, Guayaquil y Cuenca) están listos para abrir sus puertas. Presentaron a las autoridades sus Planes Institucionales de Continuidad Educativa (PICE) y esperan la luz verde del COE.



Considerando el aumento de casos de covid-19 en el país y la saturación hospitalaria, Aldaz señaló que se encuentran extremando las medidas y precauciones para el retorno. Asegura que se ha mejorado la infraestructura de los centros y se siguen recomendaciones internacionales, además de las nacionales.



Durante estas semanas, detalló, docentes y demás personal de los planteles pasan por inducciones, en las que revisan los protocolos y compromisos que deben cumplir de manera estricta, antes del inicio del retorno progresivo a clases.



Hasta este martes 30 de marzo del 2021, en 626 establecimientos educativos con aprobación del COE asisten a clases presenciales 24 775 estudiantes y 1 918 docentes. Del total de centros, 566 de son fiscales, 24 fiscomisionales y 36 particulares.



En el país hay 15 945 planteles, con un total de 4,4 millones de estudiantes, de los cuales 2,5 corresponden al régimen Costa y se encuentran en su período de vacaciones. El resto (1,8 millones) son parte del régimen Sierra.



Los casos de covid-19 en el país ya superan los 327 000 hasta este martes 30. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, el 5,7% de los contagios se ha dado en la población de cinco a 19 años.



Una de las principales preocupaciones de padres que aún no deciden si enviar o no a sus hijos a la escuela es exponerlos a un contagio. Por ejemplo, se preguntan qué tan seguro será el transporte escolar o cómo se movilizarán en caso de no existir ese servicio.



Para el epidemiólogo Daniel Simancas y maestro de la Universidad UTE, no es oportuno planificar un regreso a los planteles. "Se sabe que los niños pueden contagiar a las familias y en este momento no hay estrategias para contener y mitigar el impacto de nuevos contagios así sean en una proporción reducida”.



En Quito, por ejemplo, hospitales centinela como el IESS Quito Sur tienen listas de espera no solo para recibir a pacientes que requieren terapia intensiva, también para sus áreas de hospitalización.



Aldaz, de Corpeducar, señaló que sus instituciones sí ofrecerán transporte escolar. Sin embargo, dijo, muchos padres prefieren llevar ellos mismos a sus hijos. Además, indicó que no hay una fecha límite para que los representantes manifiesten su deseo de enviar a sus hijos a la modalidad presencial y pueden comunicarlo en cualquier momento. “Es importante generar confianza en los alumnos y padres de familia y por eso los colegios se han preparado”.



Padres de familia, que pidieron reserva de sus nombres, contaron a EL COMERCIO, que no están de acuerdo con la vuelta a clases. Y les parece que no hay garantías aún. Sus hijos adolescentes sienten frustración porque quisieran regresar, pero saben que no es seguro porque viven con adultos mayores, que aún no han sido vacunados.



El Ministerio de Educación espera que la Cartera de Salud informe sobre el cronograma de vacunación de los profesores, tanto de planteles públicos como privados.