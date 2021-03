Concejo Metropolitano de Quito no se instaló; se tenía previsto incluir en el Orden del día la problemática del Alcalde

La sesión ordinaria del Concejo Metropolitano de Quito no se instaló por falta de cuórum. La mañana de hoy, martes 30 de marzo del 2021, estaba previsto que los concejales que han solicitado la renuncia del alcalde Jorge Yunda planteen el tema para incluirlo en el Orden del día.

La concejal Luz Elena Coloma señaló que hay 20 minutos de espera para la instalación de la sesión. Si en ese tiempo no hay al menos 12 concejales (incluido el Alcalde), la reunión no se puede instalar.



De acuerdo con el registro de asistencia, a la sesión asistieron nueve concejales y Yunda. Ante esto, la secretaria del Concejo, Damaris Ortiz, por pedido del burgomaestre, constató la falta de quórum y señaló la razón de la suspensión de la sesión.



¿Quiénes no asistieron?



El bloque de concejales de la denominada Revolución Ciudadana (correísmo) no fue parte de la sesión. En este grupo se encuentran nueve concejales, incluido Orlando Núñez, pese a que ha marcado distancia de esa tienda política.



Tampoco asistieron la alterna de Juan Manuel Carrión de Concertación, Marco Collaguazo de Unión Ecuatoriana, movimiento con el que Yunda llegó al cargo y el concejal Mario Granda.



Para Coloma, el que no haya quórum tiene que ver con el propósito de proteger al Alcalde. “Hay la intención de evitar que en el seno del Concejo se hable de los presuntos diálogos de su hijo que revelarían una presunta red de corrupción en el Municipio”, dijo la edil.



Coloma se refiere a los chats que supuestamente habría mantenido Sebastián Yunda, hijo del Alcalde, con funcionarios municipales. En ellos se muestran presuntas irregularidades.



El concejal Omar Cevallos también se pronunció tras la sesión fallida. En su cuenta de Twitter señaló: “Hemos venido a dar la cara frente a los quiteños, exigir explicaciones por una administración deficiente y frente a denuncias de actos de corrupción que afectan los intereses de nuestra ciudad. Reitero mi posición: el Alcalde debe renunciar”.

Hemos venido a dar la cara frente a los quiteños, a exigir explicaciones por una administración deficiente, por las serias denuncias de actos de corrupción que afectan los intereses de nuestra ciudad. Reitero mi posición: el Alcalde debe RENUNCIAR. pic.twitter.com/V10n5Vjfry — OmarCevallosP (@OmarCevallosP) March 30, 2021



Desde la semana pasada, concejales como Cevallos, Coloma, Carrión y Eduardo Del Pozo, han hecho pública su posición y han pedido que Yunda deje el cargo. Ese planteamiento era el que se pretendía abordar en la sesión de esta mañana.



El bloque de concejales de la denominada Revolución Ciudadana se pronunció mediante su cuenta de Twitter. En el escrito se señala que no serán parte del “show mediático de denuncia selectiva y judicialización de la política”.



En su comunicado, el correísmo señala que cualquier proceso de terminación de mandato debe realizarse siguiendo los mecanismos establecidos de participación ciudadana. También se lee que no tienen el interés de disputar la Vicealcaldía ni la Alcaldía.