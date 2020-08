Incumplimientos ciudadanos causaron extensión de restricciones en Quito

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las denominadas inconductas (irrespeto a las normativas y medidas de seguridad vigentes en la pandemia) de la ciudadanía llevaron a tomar la decisión de implementar la extensión de las restricciones en la movilidad y prohibir la venta de licor de viernes a domingo, en Quito y en el resto de Pichincha. Esta medida también se aplica en otras 17 provincias del país.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional decidió extender las restricciones en 18 provincias luego de que la noche de este viernes 14 de agosto, el Ejecutivo amplió por otros 30 días el Estado de Excepción por la crisis sanitaria. Los sitios son: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Loja, Cañar, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Sucumbíos, Pastaza, Orellana, Morona Santiago, Napo y Zamora Chinchipe).



Las restricciones incluyen la prohibición de vender licor de viernes a domingo, con excepción de restaurantes de la categoría 4 y turísticos, en donde está permitido como bebida de acompañamiento. Y se extendió el toque de queda de viernes a domingo, desde las 19:00 hasta las 05:00, cuando el horario de aplicación de esa medida es de 21:00 a 05:00 en ciudades con semáforo amarillo.



Juan Zapata, director general del Ecu 911, informó este sábado 15 de agosto del 2020, que en Quito, puntualmente, partieron de una conclusión a la que llegaron las unidades operativas y médicas: las parroquias que tienen mayor número de inconductas son las mismas con mayor número de contagios de covid-19 y muertes por esta causa. Estas son Chillogallo, La Magdalena, Centro Histórico, Calderón, Belisario Quevedo, Cotocollao y Guamaní.



Es decir, hay una relación directamente proporcional entre los incumplimientos y el número de contagios. Estos son, principalmente, fiestas clandestinas, aglomeraciones, libadores, escándalos e incumplimiento de toque de queda. Las autoridades vieron que cuando se aplicó la extensión de las restricciones estas conductas empezaron a disminuir. La decisión, apuntó Zapata, se dio por “un consenso de todas las instituciones del COE Nacional y Metropolitano, porque los resultados (en la anterior aplicación de las restricciones) fueron positivos”.



En el caso de Quito, el Director detalló que se han desarrollado operativos focalizados justamente por la recurrencia de los incumplimientos y, además, se dio otro fenómeno: la gente empezó a denunciar al 9-1-1. “Antes escuchaban que había una fiesta y a la gente no le interesaba. Hoy no, la gente entendió que eso pone en riesgo su salud y llama. Esto empieza a tener un efecto dominó y las personas empiezan a tener recelo de organizar eventos”.



Por eso, el COE Nacional, justamente, vio la necesidad de extender las restricciones, que estarán vigentes hasta el 31 de agosto. Sin embargo, Zapata enfatizó que es necesaria la corresponsabilidad de la ciudadanía, pues llegará el momento en el que ya no se pueda generar un Estado de Excepción y cada persona deberá regularse y empezar a vivir “la nueva normalidad”. Ese es el reto durante este mes, añadió.



Recordó que la comunidad no debe esperar que efectivos policiales o del Ejército golpeen su puerta para saber que una fiesta clandestina es un potencial de riesgo que puede incrementar la expansión del virus.



Se definió que los jóvenes son los mayores generadores de contagios, precisamente, por dichas reuniones. Pero, el mayor número de personas que están en las unidades de cuidados intensivos son de la tercera edad. Entonces, indicó Zapata, el número de asistentes a esas fiestas clandestinas son potenciales focos de contagios al regresar a los hogares. A la par, reconoció que la gente sí ha empezado a colaborar.



Quienes incumplen el toque de queda son sancionados con USD 100, por primera vez; un salario básico, la segunda, y con cárcel la tercera.



En la capital, por la extensión de las restricciones, el servicio de transporte municipal operará así: troncales, de lunes a jueves, de 05:00 a 19:30; viernes, de 05:00 a 17:30; sábados, de 06:00 a 17:30.

En el caso de los alimentadores: de lunes a jueves, de 05:00 a 20:00; viernes, de 05:00 a 18:00 y los sábados, de 06:00 a 18:00.