Incendio afecta servicio eléctrico en Daule y Santa Lucía

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) informó que un incendio registrado la mañana de este martes 22 de septiembre de 2026 en el perímetro de la Subestación América afectó el servicio eléctrico en algunos sectores de Daule y Santa Lucía.

Según un comunicado de la Unidad de Negocio Guayas Los Ríos, el incendio se produjo aproximadamente a las 07:00 en las instalaciones ubicadas en el cantón Daule.

Incendio afectó reguladores de voltaje

CNEL EP indicó que el incidente ocasionó afectaciones en reguladores de voltaje, lo que provocó la interrupción del servicio eléctrico en algunos sectores de los cantones Daule y Santa Lucía.

La empresa señaló que el incendio “se encuentra controlado”.

CNEL EP evalúa los equipos afectados

Según el comunicado el “personal técnico de CNEL EP realiza la evaluación de los equipos afectados para determinar el alcance de los daños y ejecutar las acciones necesarias para avanzar en la normalización del servicio eléctrico”.

La entidad recomendó a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales, donde comunicará los avances de los trabajos y la recuperación del suministro eléctrico.

Se registra un incendio en la Subestación eléctrica de las Américas en Daule , provincia del Guayas. pic.twitter.com/ZXjBPdCwQp — Radio Universal Guayaquil (@UniversalGye) September 22, 2026

Preguntas claves sobre incendio en subestación eléctrica

❓ ¿Qué pasó en la Subestación América de Daule este 22 de septiembre de 2026?

Un incendio se registró alrededor de las 07:00 en el perímetro de la Subestación América, en Daule, y afectó algunos equipos eléctricos.

CNEL EP informó que el incendio ocasionó afectaciones en reguladores de voltaje y provocó interrupciones del servicio eléctrico en sectores de Daule y Santa Lucía. La empresa indicó que el incendio ya fue controlado.

❓ ¿Qué sectores fueron afectados por el incendio de la Subestación América?

Algunos sectores de los cantones Daule y Santa Lucía resultaron afectados por la interrupción del servicio eléctrico.

La afectación se produjo luego de que el incendio registrado en la Subestación América dañara reguladores de voltaje. CNEL EP trabaja para determinar el alcance de los daños y restablecer el suministro.

❓ ¿El incendio en la Subestación América de Daule está controlado?

Sí. CNEL EP informó que el incendio registrado la mañana de este martes 22 de septiembre se encuentra controlado.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 07:00. Luego de controlar el fuego, personal técnico de la empresa inició la evaluación de los equipos que resultaron afectados.

❓ ¿Por qué se fue la luz en sectores de Daule y Santa Lucía?

La interrupción del servicio eléctrico se produjo por las afectaciones que el incendio ocasionó en reguladores de voltaje de la Subestación América.

CNEL EP señaló que sus técnicos están evaluando los equipos afectados para determinar la magnitud de los daños y ejecutar las acciones necesarias para normalizar el suministro eléctrico.

❓ ¿Cuándo se restablecerá el servicio eléctrico en Daule y Santa Lucía?

CNEL EP aún no informó una hora específica para la recuperación total del servicio en los sectores afectados.

La empresa indicó que su personal técnico evalúa los daños y trabaja en la normalización del suministro. CNEL EP recomendó a los usuarios mantenerse informados mediante sus canales oficiales sobre los avances y el restablecimiento de la energía.

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