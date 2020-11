Creo y PSC impugnaron a Justicia Social, movimiento que patrocinaría Álvaro Noboa

La posibilidad de que el empresario Álvaro Noboa busque la presidencia de la República con el movimiento Justicia Social generó revuelo en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Este lunes 9 de noviembre del 2020 el organismo tratará un pedido de corrección solicitado por Justicia Social, en contra de la resolución que les autorizó la realización de primarias y posteriormente la inscripción de candidaturas para las elecciones del 2021.

Santiago Machuca, abogado de la organización, explicó que solicitaron la corrección para que se cumpla la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en última instancia determinó que “se establezcan los medios necesarios para que puedan participar en las elecciones, en igualdad de condiciones”.



Justicia Social, en septiembre pasado, fue eliminado por el CNE, acogiendo un informe de Contraloría que detectó irregularidades en las firmas para su inscripción. Sin embargo, el TCE dejó sin efecto esa decisión y dispuso que el grupo siga en carrera electoral.



En el pedido de corrección el movimiento argumenta que solo se estableció que en determinadas provincias se autorice la realización de primarias y la inscripción de candidatos. Machuca señaló que piden que se les permita hacer nuevos procesos de elecciones primarias a escala nacional, para la “legitimidad” de todos sus candidatos a la Presidencia, Vicepresidencia, Asamblea Nacional y Parlamento Andino.



“El CNE emitió la resolución parcialmente frente a lo cual estamos pidiendo que se establezca la realización de nuevos procesos de primarias en todas las provincias, para dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto por el TCE”, comentó Machuca.



Diana Atamaint, presidenta del CNE, reveló que también se presentaron dos impugnaciones en contra de la resolución que otorgó plazos a Justicia Social. Esos recursos fueron solicitados por el Partido Social Cristiano (PSC) y por el movimiento Creo. Ambas agrupaciones formaron una alianza para respaldar al binomio presidencial conformado por Guillermo Lasso y Alfredo Borrero.



La presidenta del CNE dijo que mientras no se resuelvan esos procesos, no se puede proceder con la calificación de los candidatos de Justicia Social. Además, ratificó que en las elecciones primarias de esa agrupación también se deben pasar por las etapas de objeciones y apelaciones.



Agregó que cualquier candidato que reemplace a otro aspirante, debe contar con el aval del órgano central del movimiento y cumplir con lo establecido en las normas electorales. Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa Delgado, fue inicialmente designado como candidato presidencial en las primarias de Justicia Social.



Sin embargo, Correa renunció a la postulación y la agrupación no completó la inscripción de sus candidatos para la Presidencia de la República. El sábado 7 de noviembre del 2020 el empresario Álvaro Noboa sorpresivamente anunció su participación en los comicios y dirigentes de Justicia Social confirmaron que lo patrocinarían.