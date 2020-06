Cámaras de video captaron intento de asalto en el barrio Granda Centeno, en el norte de Quito

LEA TAMBIÉN

Un intento de asalto se reportó a las 11:23 del jueves 18 de junio del 2020 en el sector de la Granda Centeno, ubicado en el norte de Quito. Una banda de sacapintas atacó con arma de fuego a tres hombres que se movilizaban en un vehículo. No hubo heridos, tampoco fallecidos.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo los delincuentes atacan a las víctimas y luego huyen rápidamente.



A continuación el testimonio de uno de los afectados, Leonardo S. (nombre protegido):



“A las 10:49 de ayer, acudí a un banco de la zona comercial del parque La Carolina para pagar el impuesto predial. Yo llevaba puesto una chompa negra y un señor, ubicado adelante de la fila, vestía exactamente igual a mí. Me percaté que tenía fajos con billetes y los contaba. Finalmente salí de la agencia bancaria tras terminar mi trámite y me subí al auto de un amigo para dirigirme a mi casa ubicada en El Condado, en el norte.



En el carro íbamos tres personas. Cuando arribamos al sector de la Granda Centeno para dejarle a otro amigo, apareció una moto con dos individuos que se movilizaba sobre la acera; uno manejaba el vehículo y el otro tenía un arma de fuego.



Mi amigo se volvió a subir en el carro y tratamos de salir de allí, pero ellos nos apuntaron. Luego, con palabras soeces, nos exigieron que les entreguemos el dinero y les dijimos que no lo teníamos; nunca retiramos plata del banco. Abrieron la puerta posterior del carro. Uno de ellos me apuntó, me hice para atrás y casi me acosté sobre el asiento para evitar que me atacara. Alcancé a patear la mano en la que el ladrón llevaba el arma y accionó el gatillo. Se le fue un tiro que pasó por encima del techo del carro.

En ese momento, él trató de disparar nuevamente, pero se le trabó el revólver. Se asustaron y huyeron rápidamente en la motocicleta. Me incorporé para enfrentarlo, pero se subió a la motocicleta y huyeron en alta velocidad. El conductor de nuestro carro se puso muy nervioso y no los pudimos perseguir.



No llevaba dinero, mi amigo tenía una mochila, pero no cargaba cosas de valor. Estoy seguro que ellos se confundieron y pensaron que yo era el señor que se encontraba delante de mí en la fila del banco contando los billetes.



Luego llegaron los policías y también nos auxiliaron los vecinos y guardias de la zona. En medio de las investigaciones se encontró el casquillo de la bala sobre el suelo. La situación fue terrible, en uno de los videos que nos proporcionaron incluso se observa el humo que sale del revólver al momento del disparo.

Cuando me subí al carro tras salir del banco, me saqué la chompa negra y me quedé con un saco verde. Cuando los ladrones nos abordaron, yo noté que se confundieron porque buscaban a la persona que llevaba la prenda de color negro. Mi amigo utilizaba un traje de bioseguridad obscuro y el conductor no estaba vestido así”.