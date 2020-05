IESS, sin aporte estatal, menos afiliados y más gasto en salud

LEA TAMBIÉN

La crisis económica derivada de la pandemia está afectando a los ingresos de la seguridad social para atender a los afiliados y jubilados. El sistema analiza un plan para obtener nuevos recursos líquidos.

El IESS requiere cada mes de USD 430 millones para atención de salud y pago de pensiones. Antes de la crisis económica, el ente registraba ingresos por aportes patronales y cobro de créditos por 380 millones. Es decir, a la entidad ya le faltaban USD 50 millones de recursos en efectivo.



Usualmente el IESS recurre a los dineros que tiene depositados e invertidos a través del Banco del Afiliado (Biess) para solventar su necesidad de liquidez. Pero el banco ahora solo tiene 474 millones líquidos para esos fines. El resto está invertido en operaciones de largo plazo como créditos y bonos del Estado y otros papeles que no pueden hacerse líquidas de un día para el otro.



La falta de recursos en el IESS se arrastra desde octubre pasado, porque el Estado no ha pagado el 40% del aporte para las jubilaciones, dijo el gerente del Biess, Vinicio Troncoso. Y se agravó con la emergencia sanitaria, pues se registran 130 131 afilados menos. Por esta caída, el IESS dejó de recibir USD 32 millones (una reducción del 18% en ingresos).



A esto se suma que la morosidad de la cartera de créditos está aumentando. Troncoso señala que, antes de la emergencia, unos 25 000 afiliados estaban en mora en sus hipotecarios; pero la cifra podría llegar a 50 000 a fin de año.



“Estamos acercándonos a la brecha de USD 100 millones en ingresos. Por ahora nos sostenemos con los recursos líquidos del Biess, pero los patronos deben seguir aportando o no se podrán pagar las jubilaciones”, dijo Troncoso.



Él advierte que, en las actuales condiciones, el Biess solo tendrá liquidez para solventar las necesidades del Seguro por cuatro meses o menos.



Un tercer aspecto que ha ahondado el problema es el incremento de los gastos en salud, ya que el IESS también está atiendo a población que no está afiliada en medio de la crisis sanitaria de salud y que no puede quedar desprotegida.



De ahí que el Gerente del Biess insistió en que es crucial que los patronos cumplan con el pago de sus obligaciones “aunque tengan que hacer un gran esfuerzo”; y añade que sería irresponsable dar apertura a que todos los clientes con créditos en el Biess prorroguen el pago de sus cuotas.



El ente ofrece la opción de refinanciamiento y reestructuración de los créditos, siempre que el cliente demuestre que la capacidad de pago se vio afectada por la crisis.



La Ley de apoyo humanitario, aprobada por la Asamblea el viernes 15 de mayo del 2020, fija la posibilidad de bajar la jornada laboral hasta la mitad y, con ello, los aportes. El IESS y el Biess trabajan en los escenarios del impacto que tendrá esa medida.



Mientras tanto, el Biess planteó algunas alternativas para conseguir liquidez.



Una de ellas es permitir al banco traer créditos del exterior poniendo como garantía los USD 7 845 millones en bonos del Estado que tiene el IESS.

Aunque por el riesgo país de Ecuador es probable que exista una penalización alta, Troncoso cree que podría obtener 1 000 millones.



Otra opción es la titularización (transformar los créditos en papeles negociables en la bolsa). Esta sería una opción atractiva, por la cantidad de afiliados con operaciones de crédito. Para ampliar estas estrategias se necesita una reforma a la Ley de valores y que se implementen procesos internos en el Biess, como un catálogo de cuentas contables.

Y se deberían romper candados regulatorios de la Junta Monetaria y Financiera.