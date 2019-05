Varios heridos leves tras explosión junto a autobús de turistas en Egipto

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Varios turistas resultaron heridos leves tras la explosión de hoy domingo 19 de mayo de 2019 de un artefacto al paso de un autobús turístico cerca del nuevo Gran Museo Egipcio, que se ubica al lado de las pirámides de Guiza, a las afueras de El Cairo, informaron diversas fuentes.

Tres turistas fueron hospitalizados por "precaución", aunque solo sufrieron "heridas leves", según informó en Twitter la ministra egipcia de Turismo, Rania al Mashat.



La televisión estatal egipcia indicó que el autobús llevaba a 25 turistas sudafricanos, algunos de los cuales resultaron heridos por la explosión de un artefacto "no identificado" que rompió los cristales del vehículo y causó desperfectos en un coche particular.



Una fuente de la Comisaría General de la provincia de Guiza indicó a EFE que el artefacto explosivo fue colocado junto a una valla del perímetro del Gran Museo Egipcio, que todavía no ha sido inaugurado.



Según la televisión egipcia, varias ambulancias han sido enviadas a la escena de la explosión, sin dar más detalles.



La explosión de hoy se produce después de que el pasado 28 de diciembre cuatro personas murieron y otras diez resultaron heridas por la explosión de una bomba casera colocada en el trayecto de un autobús de turistas en la zona de las pirámides de Guiza.



En Egipto son frecuentes los atentados contra las fuerzas de seguridad y en los últimos años también se han registrado varios ataques contra civiles, en especial de la minoría cristiana copta, pero son raros los dirigidos contra los turistas.



El país está en estado de emergencia desde abril de 2017 como respuesta a una serie de atentados terroristas contra unas iglesias en el delta del Nilo.