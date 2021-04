El presidente electo, Guillermo Lasso, presentó a los ocho integrantes de su Gabinete Social

El presidente de la República electo, Guillermo Lasso, presentó a los ministros que integrarán el Frente Social en su Gobierno. La nómina se hizo pública este lunes 26 de abril del 2021, a través de un evento virtual.

El Mandatario lideró un acto en la Fundación para la Integración del Niño Especial, en Quito, donde estuvo rodeado de los ochos primeros funcionarios que integrarán su equipo de Gobierno: cinco mujeres y tres hombres.



“Contamos con ustedes, estamos ante una tarea que sin duda será enorme, como siempre son todos los desafíos que en la vida vale la pena encarar. Se que estarán a la altura de esta patriótica labor, que requerirá de todos sus conocimientos, experiencias y talentos. Recuerden siempre que estamos ante la oportunidad histórica de que la buena práctica política puede cambiar las cosas positivamente”.



Dos asambleístas del Legislativo saliente formarán parte del equipo del nuevo Gobierno. Mae Montaño (Independiente) estará a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Mientras que Sebastián Palacios (Suma) liderará la Secretaría del Deporte.



Ximena Garzón es la nueva ministra de Salud, quien tendrá el reto de avanzar hacia el objetivo de inocular a nueve millones de ecuatorianos contra el covid-19, en los 100 primeros días del Gobierno.



Alejandro Ribadeneira Espinosa es el nuevo secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). El funcionario liderará las reformas a la Ley de Educación Superior (LOES), con el objetivo de sustituir la Senescyt por una “nueva secretaría de vanguardia”.



Al frente del Ministerio de Educación estará María Brown. Ella deberá impulsar la educación intercultural bilingüe, propiciar una educación inclusiva y rehabilitar “miles de escuelas rurales cerradas en el Gobierno anterior”.



Darío Herrera estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Tiene la misión de entregar 200 000 viviendas rurales gratuitas para las familias rurales y campesinas del país.



La nueva titular del Ministerio de Cultura, en cambio, es María Elena Machuca. El Gobierno ofrece incentivar la cultura y generar el bienestar económico para los artistas. También se habló de un proyecto para montar funciones de teatro en barrios del país.



Finalmente, Bernarda Ordoñez es la nueva secretaria de Derechos Humanos. Su misión será hacer frente a la violencia de género que “es inaceptable en todas sus formas”. Lasso aseguró que a partir del 24 de mayo se iniciará “una lucha sin tregua contra la violencia de género”.



Al finalizar la presentación, el jefe de Estado electo ofreció que en su Gobierno “no habrá parientes” y pidió que los ministros se eximan de contratar a ningún familiar. “Debemos escoger a los mejores ecuatorianos, de la manera más transparente, independiente y profesional posible. El Ecuador estará expectante de que verdaderamente cumplamos lo que prometí en campaña, luchar contra la corrupción”.



Ximena Garzón, Salud



Doctora en Medicina por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con un PhD en Salud Pública con concentración en Salud Ocupacional y un Posdoctorado en Investigación de Salud Ocupacional y Epidemiología Ocupacional, ambos por la University of South Florida (USF). Se ha desempeñado como docente de pregrado y posgrado en universidades en Ecuador y Estados Unidos en las cátedras de Salud Pública y Epidemiología Ocupacional, entre otras. Ha diseñado Maestrías de Salud Pública y Medicina del Trabajo para prestigiosas universidades del país. Además de la práctica privada, ha ejercido cargos públicos como Subdirectora Técnica Médica y Subdirectora de Docencia e Investigación del Hospital General del Sur de Quito del IESS y Coordinadora General de Docencia del Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.



Mae Montaño, Ministerio de Inclusión Económica y Social



Licenciada en Ciencias de la Educación e Ingeniera Comercial por la Universidad Técnica Luis Vargas. Realizó estudios de Alta Gerencia en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas INCAE y un Diplomado en Política Públicas en la Universidad de Chile. Fue fundadora, coordinadora y trabajadora voluntaria del Foro Permanente de Mujeres. Asimismo, creó la Comisaría de la Mujer y la Familia en su provincia natal de Esmeraldas y fue Coordinadora del Proyecto de Educación Ciudadana y Formación de Líderes para la Inclusión Social de la Población Afrodescendiente. Además, ha sido Presidenta del CORPECUADOR en Esmeraldas, Gerente General de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Ministra Consejera de la Embajada del Ecuador en los Estados Unidos y fue electa como asambleísta constituyente en el 2007, asambleísta nacional por el movimiento CREO en el periodo 2013 - 2017 y reelecta para el periodo 2017 - 2021.



Sebastián Palacios, Deporte



Licenciado en Relaciones Internacionales y Licenciado en Finanzas por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la Universidad Camilo José Cela y un Diplomado en Liderazgo e Innovación por la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. Ha ejercido cargos como Coordinador de Gestión Internacional del Registro Civil, Consultor Externo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Director Metropolitano de Gestión en el Territorio del Municipio de Quito y Asambleísta Nacional. Además es Vocal de la Red Innovation & Leadership in Government Program (ILG),Miembro del grupo consultivo "The Master Plan" de la Organización de Naciones Unidas, Fundador del Comité Consultivo "Ecuador es Deporte", exseleccionado Nacional de Bicicross.



Alejandro Ribadeneira, Senecyt



Ingeniero Eléctrico por la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta con una Maestría en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra y una Maestría en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad de Barcelona. Ha desempeñado varios cargos en el sector académico como Decano de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Subdecano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Central del Ecuador, Miembro de la Comisión Jurídica del Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP), Presidente del Directorio de la Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares (CEUPA), Director General del IDE Business School y Rector y Presidente del Consejo de Regentes de la Universidad de Los Hemisferios.



María Brown, Educación



Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Andrés de Buenos Aires, obtuvo un Diplomado Superior en diseño, gestión y Evaluación de Proyectos de Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y una Maestría en Educación Especial por la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha desempeñado cargos como asesora del Viceministro de Educación, Subsecretaría de Educación Especial e Inclusiva y Subsecretaria de Fundamentos Educativos en el Ministerio de Educación del Ecuador. En la actualidad ejerce funciones de Representante Adjunta y Oficial de Educación para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación.



Darío Herrera, Desarrollo Urbano y Vivienda



Tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta con una licencia de Operador de Bolsa de Valores de Guayaquil y posee múltiples certificados y diplomas de capacitación en ramas relacionadas con estrategia, proyectos, finanzas y marketing inmobiliario. Ha desempeñado cargos de dirección varias empresas dedicadas a la industria de bebidas y comercio en Manabí, conocidos como el“Grupo Herrera”. De igual manera, se ha dedicado a la actividad inmobiliaria desarrollando proyectos de inversión en el sector residencial, comercial y hotelero en USA, Belice y Ecuador, destacando la construcción del único hotel "overwater" en San Pedro, Belice.



María Elena Machuca, Cultura



Licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación y ha realizado cursos de gestión cultural en Madrid en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Se ha desempeñado como Directora del Centro Cultural Itchimbía, Directora del Centro Cultural Metropolitano de Quito, Miembro del Directorio de la Comisión Fulbright, Directora de la Fundación Muñoz Mariño, Directora del Centro Cultural Metropolitano y Directora Ejecutiva de la Fundación Museos de la Ciudad. Además ha organizado múltiples seminarios internacionales sobre arte y exposiciones de artistas ecuatorianos en galerías y museos del exterior. También ha sido curadora de muestras y organización en eventos internacionales en diferentes ferias internacionales de arte. Ha recibido distinciones como el Premio Quitsato a la Gestión Cultural y Multimedios.



Bernarda Ordóñez, Secretaría de Derechos Humanos



Abogada, feminista e investigadora sobre los derechos humanos, en particular los derechos de niñas y mujeres. Tiene estudios sobre Mujeres y Justicia Internacional por American University, Estados Unidos. En la Organización de Estados Americanos (OEA) colaboró en la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos. Su experiencia profesional está relacionada con la prevención y atención de violencia de género. Experta en diseño de políticas públicas en el ámbito de justicia independiente, desarrollo sostenible, democracia y equidad de género. Ha desempeñado labores como asesora legislativa en la Asamblea Nacional, Asesora en Género y Derechos Humanos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay.