Guayas se controlará con 3 300 efectivos militares y policías

A las 10:00 del pasado martes 24 de marzo de 2020, las calles del sector de La Casuarina lucían abarrotadas de personas. En este populoso sector del noroeste de Guayaquil, en la vía Perimetral, el cumplimiento de las restricciones por la emergencia sanitaria era nulo. En las esquinas y parques del sector había grupos de hasta 10 personas que conversaban libremente. Otros jugaban naipes o compartían una bebida.

En las veredas, en cambio, decenas de comerciantes improvisaban una feria ambulante. Vegetales, ropa, calzado, candados, llaves, pan y productos cosméticos eran los más ofertados. En las tiendas y farmacias la circulación de usuarios era más intensa. En los exteriores de los locales había filas de hasta 30 personas y en el mercado, las columnas sobrepasaban los 120 usuarios.



Lo mismo ocurría en la Entrada de la Ocho, otro sector popular del noroeste de la urbe. Estos son parte de los ocho “puntos críticos” que identificaron las autoridades del Guayas para controlar y detener la propagación del covid-19. De allí que ayer se activó la zona de seguridad especial para toda la provincia que estableció el presidente Lenín Moreno, mediante Decreto 1019.



El Gobierno también endureció las medidas de restricción. Desde hoy el toque de queda será desde las 14:00 hasta las 05:00 en todo el país. El Mandatario indicó que quienes incumplan serán sancionados con USD 100 de multa la primera vez. Si reincide una segunda, deberá pagar un salario básico (USD 400) y a la tercera, será detenido.



En Guayas, para el cumplimiento de las medidas de restricción, participarán 3 300 militares y policías, que conforman la nueva Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) destinada al control de los 25 cantos.



Los uniformados se concentrarán en puntos estratégicos, pero pondrán especial atención en Guayaquil, Samborondón, Daule y Durán. Los cuatro cantones son los más afectados por el contagio de coronavirus que tiene la provincia. Según los datos oficiales, en Guayas existen 826 personas afectadas por el virus. Es número es el más alto de todo el país, en donde en total se contabilizan 1 082.



Precisamente, mitigar la propagación del coronavirus es parte de las misiones que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta.

El cumplimiento de todas estas disposiciones estará a cargo de su comandante, contraalmirante Amílcar Villavicencio. Ayer, el oficial informó a la ciudadanía que el accionar de los militares no será para reprimir, sino para concienciar a las personas. Sin embargo, recordó que si la población no cumple las medidas, las FF.AA. y la Policía Nacional están facultadas a emplear la fuerza. “Por la razón o por la fuerza” se hará cumplir las medidas, indicó.



La general de la Policía Tanya Varela, quien también es parte del mando de la FTC, añadió que los controles más rigurosos se realizarán en 14 puntos críticos de la provincia. Por ejemplo, en Guayaquil, los uniformados ingresarán a barrios como Trinitaria Norte, Trinitaria Sur, Malvinas, Guasmos, Unión de Bananeros, Monte Sinaí, Sociovivienda y Entrada a la Ocho.



A esos barrios ingresará personal de la Segunda División del Ejército y del Comando de Operaciones Navales con todos los escuadrones de Infantería de Marina y de los buques de guerra. Entre las disposiciones que tienen los uniformados es evitar que más de 30 personas permanezcan agrupadas. Por eso, desde hoy también se controlarán los mercados y los centros de abastos.



Así lo informó el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart. La entidad dispuso que en las farmacias tampoco se permita el ingreso de personas. Ahora, la atención de estos locales será a través de ventanillas.



Además, se recordó que las horas en las que no rija el toque de queda, la ciudadanía tiene que permanecer en sus hogares. La movilidad solo se permite en caso de emergencias y para abastecerse de alimentos.



La restricción vehicular continúa vigente en el país. Personal de la Autoridad de Tránsito Municipal y la Comisión de Tránsito del Ecuador también se unirán a los controles policiales y militares para hacer controles de las placas.



Ayer, pasadas las 16:00, las unidades militares salieron de la Base Naval Sur de Guayaquil, y se unieron a los operativos con agentes de la Policía. Uno de los puntos de monitoreo fue en la avenida 25 de Julio, justo en los ingresos a los Guasmos y en las vías que conectan a Isla Trinitaria. El personal había tomado medidas de protección como el uso de mascarillas, guantes y cascos, para evitar contagios.