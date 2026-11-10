Unión Pesquera suspende temporalmente la captura de cangrejo rojo en Guayaquil

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Con la finalidad de proteger al cangrejo, la Unión Pesquera del Golfo de Guayaquil informó la suspensión voluntaria de la captura de cangrejo rojo durante este martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

La medida, denominada por el gremio como una ‘autoveda’, fue adoptada ante la denominada ‘corrida’ o ‘paseadera’ de cangrejos, un fenómeno que, según la organización, se registra actualmente de forma inusual para esta época.

Cangrejeros se acogen a autoveda de cangrejo rojo

La Unión Pesquera del Golfo de Guayaquil, que agrupa a 14 organizaciones, señaló que la decisión responde a la necesidad de adaptarse a las condiciones climáticas y contribuir a la conservación del cangrejo rojo, considerado uno de los principales recursos de la actividad pesquera de la zona.

A través de un pronunciamiento en sus redes oficiales, la organización hizo un llamado a sus asociados para crear conciencia sobre la importancia de proteger la especie.

Es así como las organizaciones suspenden de manera voluntaria la captura de cangrejo rojo; algunos lo harán durante el martes 10 y miércoles 11 de noviembre, otras en cambio, se extenderán hasta el jueves 12 de noviembre.

Migración ocurre antes del apareamiento

Según información citada por la organización internacional WildAid Latinoamérica, la denominada ‘corrida’ o paseo ocurre cuando estos crustáceos migran masivamente desde los manglares y matorrales hacia el mar.

La entidad señala que este desplazamiento se presenta en una etapa previa al apareamiento. En esta ocasión, la migración habría ocurrido más temprano de lo habitual, lo que lo relacionan con las condiciones climáticas del Fenómeno de El Niño.

“Queremos cuidar nuestro recurso estrella, así que compañeros a hacer conciencia”, expresa el gremio en su comunicado.

Cangrejeros expresan preocupación por los precios

En su comunicado, la organización manifestó además su preocupación por el nivel de precios del producto y pidió a los pescadores no “regalar” su esfuerzo y trabajo mientras se desarrolla la suspensión temporal de la captura.

La Unión Pesquera exhortó a sus integrantes a respetar la medida durante los dos días establecidos.

Suspensión temporal de captura de cangrejo rojo; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se suspendió la captura de cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil? La Unión Pesquera del Golfo de Guayaquil anunció una suspensión voluntaria de la captura de cangrejo rojo para proteger la especie ante una migración masiva inusual, conocida como ‘corrida’ o ‘paseadera’.

La organización, que agrupa a 14 asociaciones pesqueras, adoptó esta medida de conservación debido a que los crustáceos están presentando un desplazamiento anticipado, posiblemente relacionado con las condiciones climáticas. El gremio busca proteger uno de los principales recursos de la actividad pesquera de la zona. ❓ ¿Cuándo comienza y cuánto dura la autoveda de cangrejo rojo en Guayaquil? La autoveda de cangrejo rojo comenzó el martes 10 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre, aunque algunas organizaciones mantendrán la suspensión hasta el jueves 12. La medida fue anunciada por la Unión Pesquera del Golfo de Guayaquil y tiene carácter voluntario. Las organizaciones participantes acordaron detener temporalmente las capturas para contribuir a la conservación de la especie durante su desplazamiento masivo. ❓ ¿Qué es la ‘corrida’ o ‘paseadera’ del cangrejo rojo? La ‘corrida’ o ‘paseadera’ es un fenómeno natural en el que los cangrejos rojos se desplazan masivamente desde los manglares y matorrales hacia el mar, como parte de su ciclo reproductivo.

Según información citada por WildAid Latinoamérica, este comportamiento ocurre en una etapa previa al apareamiento. En noviembre de 2026, el fenómeno se habría presentado antes de lo habitual, lo que motivó a las organizaciones pesqueras a suspender temporalmente las capturas. ❓ ¿Qué relación tiene el fenómeno de El Niño con la migración del cangrejo rojo? Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían estar relacionadas con la aparición anticipada de la ‘corrida’ o ‘paseadera’ del cangrejo rojo en el Golfo de Guayaquil.

La migración masiva de estos crustáceos se registra normalmente durante determinadas etapas de su ciclo reproductivo. Sin embargo, el desplazamiento observado en noviembre de 2026 habría ocurrido de manera inusual para esta época. La posible relación con las condiciones climáticas ha sido señalada por las organizaciones, aunque no se ha establecido una causa definitiva. ❓ ¿La suspensión de captura de cangrejo rojo es una veda oficial en Ecuador? No. La suspensión anunciada para el 10 y 11 de noviembre de 2026 es una ‘autoveda’, una medida voluntaria adoptada por organizaciones pesqueras del Golfo de Guayaquil, y no una prohibición oficial de captura establecida por el Gobierno.

La Unión Pesquera del Golfo de Guayaquil convocó a sus 14 organizaciones integrantes a respetar la suspensión temporal para proteger el recurso durante su migración. Además, expresó preocupación por los precios de comercialización e hizo un llamado a los pescadores para valorar su trabajo y evitar vender el producto a precios demasiado bajos.

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