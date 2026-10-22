Se hicieron pasar por comerciantes para robarse sacos de arroz en Guayaquil

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Dos hombres fueron capturados por la Policía Nacional por su presunta participación en el robo de 17 sacos de arroz a un comerciante en Guayaquil. Según la información oficial, los sospechosos se habrían hecho pasar por compradores para concretar el hurto.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en el norte de la ciudad, donde los supuestos compradores acordaron un encuentro con la víctima para retirar la mercadería y posteriormente huir sin realizar el pago.

Así ocurrió el robo de los sacos de arroz

Según la información policial, los sospechosos llegaron al sitio a bordo de una tricimoto y un automóvil blanco. Una vez en el lugar, cargaron los 17 sacos de arroz en el vehículo y abandonaron la zona.

El caso dio paso a un operativo conjunto entre agentes de los distritos Florida y Portete para localizar a los presuntos responsables y recuperar la mercadería sustraída.

Captura e indicios decomisados

Las investigaciones contaron con el apoyo de cámaras de Segura EP, que permitieron identificar a los supuestos implicados. La captura se realizó en el norte de Guayaquil.

Durante las diligencias, la Policía localizó mercadería reportada como robada en una bodega clandestina donde, según las autoridades, se almacenaban y comercializaban arroz, azúcar y otros productos alimenticios sin los permisos correspondientes.

“Ha sido un centro de acopio o una bodega que comercializaba estos productos de manera ilegal”, dijo a los medios el teniente Santiago Maya, del Distrito Florida.

Entre los indicios decomisados constan la tricimoto, el vehículo utilizado presuntamente para el traslado de la mercadería y varios teléfonos celulares.

Además, los uniformados recuperaron 10 de los 17 sacos de arroz reportados como sustraídos.

Robo de sacos de arroz en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓¿Cómo ocurrió el robo de los 17 sacos de arroz en Guayaquil? Dos hombres presuntamente se hicieron pasar por compradores, cargaron 17 sacos de arroz en un vehículo y huyeron sin pagar.

Según la información policial, los sospechosos acordaron un encuentro con la víctima en el norte de Guayaquil. Llegaron en una tricimoto y un automóvil blanco, retiraron la mercadería y abandonaron el lugar, lo que motivó un operativo de búsqueda. ❓¿Cómo fueron capturados los sospechosos del robo de arroz? Los dos sospechosos fueron identificados mediante cámaras de Segura EP y posteriormente detenidos por la Policía Nacional.

La captura se concretó tras un operativo conjunto de los distritos Florida y Portete. Las imágenes de videovigilancia permitieron ubicar a los presuntos implicados en el norte de Guayaquil. ❓¿Qué encontró la Policía durante las investigaciones del caso? Los agentes localizaron una bodega clandestina con productos alimenticios y parte de la mercadería reportada como robada.

En el inmueble se almacenaban y comercializaban arroz, azúcar y otros productos alimenticios sin los permisos correspondientes. Allí también se hallaron varios de los indicios vinculados a la investigación. ❓¿Cuántos sacos de arroz fueron recuperados por las autoridades? La Policía recuperó 10 de los 17 sacos de arroz sustraídos.

La recuperación se logró durante las diligencias efectuadas tras la captura de los sospechosos y el hallazgo de la bodega clandestina donde se almacenaba mercadería. ❓¿Qué evidencias decomisó la Policía en el operativo? Las autoridades decomisaron una tricimoto, un vehículo y varios teléfonos celulares.

Estos indicios fueron encontrados durante el procedimiento policial relacionado con el robo de los sacos de arroz y forman parte de las evidencias recopiladas en la investigación.

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