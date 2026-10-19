Sacerdote que murió durante una misa en Guayaquil será sepultado en Cuenca

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El cuerpo del sacerdote Patricio Sánchez Molinari salió de Guayaquil rumbo a Cuenca la mañana de este lunes 19 de octubre de 2026. Su sepultura está prevista para las 15:00 en el camposanto Santa Ana, en cumplimiento de su voluntad de ser enterrado en su ciudad natal.

Según la Arquidiócesis de Guayaquil, los restos del religioso llegarían al mediodía a la capital azuaya. El traslado se realizó después de una misa de despedida celebrada la noche del domingo en la parroquia donde ejercía su labor pastoral.

Cuenca recibirá los restos de del sacerdote Patricio Sánchez Molinari

La decisión de trasladar el cuerpo respondió al deseo del sacerdote de recibir sepultura en Cuenca, de donde era originario. La Arquidiócesis de Guayaquil coordinó su salida para cumplir esa voluntad.

Antes del viaje, la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el centro-sur de Guayaquil, acogió una celebración en su memoria el domingo 18 de octubre. La despedida tuvo lugar en el mismo templo donde falleció la noche anterior.

El sacerdote murió tras la caída de un crucifijo durante la misa

Sánchez Molinari falleció el sábado 17 de octubre mientras celebraba una eucaristía. La Congregación del Santísimo Redentor, a la que pertenecía, confirmó que un crucifijo ubicado en el presbiterio se desprendió, cayó sobre él y le causó la muerte.

La ceremonia se transmitía en vivo por redes sociales. En la grabación quedó registrada la reacción de los asistentes, quienes intentaron auxiliar al párroco y solicitaron una ambulancia. La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó posteriormente su fallecimiento.

El religioso tenía 52 años y había cumplido 21 años de ordenación sacerdotal el 15 de octubre. Durante su trayectoria desarrolló su ministerio en Loja, Durán, Vinces y Manta, antes de su servicio en Guayaquil, según la reseña publicada por su congregación.

Te recomendamos