Quinto puente: arrancó construcción del primer tramo en Guayaquil

El presidente Daniel Noboa oficializó el inicio de la construcción del tramo 1A del Viaducto Sur del Quinto Puente en el sur de Guayaquil, este jueves 23 de julio de 2026. Este evento se realizó en medio de las fiestas de fundación de la ciudad.

Inversión y objetivos del proyecto

Con una inversión de 134,8 millones, el Gobierno de Ecuador busca mejorar la conectividad, la capacidad y la seguridad vial de Guayaquil. Esta obra optimizará los tiempos de viaje e impulsará el desarrollo productivo, comercial y turístico de la provincia.

Beneficios para los transportistas

Este 23 de julio el presidente Daniel Noboa colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción del primer tramo del Quinto Puente. • API

Durante su visita, Noboa destacó que el Quinto Puente reducirá los índices de inseguridad para los transportistas. “El Quinto puente no es solo una obra de infraestructura, es una obra social, es una obra de seguridad”, afirmó.

“Ayudamos a los transportistas a que tengan mayor tranquilidad, mayor seguridad, menos costo, y que asimismo se evite la contaminación de nuestros barrios sububarnos en el norte y en el noroeste donde hoy existe la violencia”, agregó Noboa.

Flujo vehicular y reducción de tiempos

El proyecto está diseñado para absorber un flujo de cerca de 20 mil vehículos diarios. Separará el transporte pesado del liviano, lo que reducirá la congestión vial y los costos logísticos.

Actualmente, los camiones tardan hasta dos horas y media en llegar a las terminales portuarias; con esta obra, el recorrido podría reducirse a entre 40 y 50 minutos.

Fortalecimiento de la competitividad regional

Noboa mencionó que esta obra fortalecerá la competitividad del sur de Guayaquil al conectar la ciudad con corredores viales clave que movilizan producción hacia provincias como El Oro, Azuay, Chimborazo, Los Ríos, Santo Domingo, Pichincha y Tungurahua.

“Hoy iniciamos la primera fase del Quinto Puente, una obra que conectará el principal polo productivo del Ecuador”, agregó.

Este 23 de julio el presidente Daniel Noboa colocó la primera piedra para dar inicio a la construcción del primer tramo del Quinto Puente. • API

Características del proyecto

La obra contempla un viaducto de cuatro carriles sobre la avenida Cacique Tomalá y pasos a desnivel en la intersección con la avenida 25 de Julio. Esto consolidará un corredor logístico moderno y eficiente.

Compromiso con el espacio público

El Gobierno también afirma que impulsará la recuperación del espacio público mediante canchas deportivas, áreas verdes, ciclovías y mobiliario urbano. “Creando entornos seguros e inclusivos para las familias guayaquileñas”, señaló Noboa.

Un proyecto esperado por años

El Gobierno reafirmó su compromiso de conectar el sur de Guayaquil con los principales corredores viales del país. “Por mucho tiempo las autoridades locales lo impulsaban y lo paraban”, comentó sobre esta obra que lleva más de 20 años intentando concretarse.

”Mientras otros se conformaron con dejar pasar el tiempo, nosotros decidimos asumir la lucha por hacer realidad las obras que el país llevaba demasiado tiempo esperando. Hoy esa lucha empieza a dar resultados”, acotó el presidente.

Mejoras logísticas en el puerto económico

La construcción del Quinto Puente, que tendrá 44 kilómetros, busca mejorar la logística portuaria en el sur de Guayaquil. El proyecto completo comprende cinco tramos que abarcan los cantones Yaguachi, Naranjal, Durán y Guayaquil.

Se espera que este primer tramo esté listo en 24 meses.

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