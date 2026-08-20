Motociclistas en Guayaquil tendrán 30 días para regularizar su licencia

Los conductores de motocicletas en Guayaquil tendrán un plazo de 30 días para regularizar su licencia tipo A. La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció el reforzamiento de los controles a motociclistas, con énfasis en la verificación de la documentación habilitante para conducir este tipo de vehículos.

La medida fue anunciada este miércoles 19 de agosto de 2026, durante un operativo de control realizado en la vía a la Costa. En el procedimiento fueron revisadas decenas de motocicletas. De ellas, 16 fueron retenidas y se emitieron 13 citaciones por diferentes infracciones.

Motociclistas deben tener licencia tipo A

La ATM recordó que los conductores de motocicletas deben contar con una licencia tipo A, documento que los faculta para conducir este tipo de vehículos.

En los casos en que un conductor no cuente con esta licencia, la entidad otorgará un plazo de 30 días para que inicie el proceso de regularización ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). “Este plazo no implica que la licencia deba ser obtenida en ese periodo, sino que el conductor deberá haber iniciado el trámite respectivo, que incluye el cumplimiento de los requisitos establecidos, como el curso de conducción”, aclaró la entidad.

Tres días de aprehensión

Edgar Lupera, gerente general de la ATM señaló que durante los controles se han identificado conductores que circulan sin haber obtenido nunca una licencia de conducir.

El funcionario advirtió que en estos casos se procederá conforme a lo establecido en el COIP, que incluye la aprehensión del infractor por tres días y 482 dólares de multa.

De hecho, como parte del operativo realizado en la vía a la Costa, un ciudadano fue aprehendido por conducir una motocicleta sin contar con el documento habilitante.

Entre las demás novedades detectadas durante los controles estuvieron la falta de matrícula y revisión técnica, circular sin placa y el incumplimiento de normas técnicas y mecánicas.

Las motocicletas ocupan la mayoría de patios de retención

La ATM enfatiza que los controles forman parte de los operativos permanentes que para prevenir conductas que pueden poner en riesgo la seguridad vial.

Según los registros de la entidad, el 81% de los vehículos que actualmente se encuentran en los patios de retención son motocicletas. Además, el 98% de los vehículos considerados en el último proceso de chatarrización anunciado por la ATM corresponde a este tipo de automotores.

“Es necesario controlar la documentación del vehículo, pero también debemos controlar a quien lo conduce”, manifestó Lupera, al destacar la importancia de verificar tanto los documentos de las motocicletas como los de sus conductores.

Estas son las infracciones más frecuentes

De acuerdo con la información de la ATM, entre las infracciones más frecuentes cometidas por motociclistas están la invasión de carriles exclusivos de la Metrovía, circular sin casco y transitar por sitios no permitidos.

También se han identificado motocicletas que circulan con placas ocultas, adulteradas o sin placas.

En lo que va de 2026, la ATM ha emitido 58.168 multas a motociclistas. Además, las motocicletas representan aproximadamente el 39% del parque automotor de Guayaquil.

ATM anuncia más controles en Guayaquil

La entidad informó que continuará fortaleciendo los operativos en distintos sectores de Guayaquil y llamó a los motociclistas a cumplir las normas de tránsito, utilizar los elementos de seguridad y conducir de manera responsable.

La ATM sostiene que el objetivo de estos controles es prevenir siniestros y contribuir a la protección de la vida de todos los usuarios de las vías.

Controles para motociclistas en Guayaquil; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué deben hacer los motociclistas de Guayaquil que no tienen licencia tipo A?

Deben iniciar el proceso para regularizar su licencia tipo A en un plazo de 30 días.

La ATM aclaró que esto no significa que deban obtener la licencia dentro de esos 30 días, sino que deben haber iniciado el trámite ante la ANT y cumplir los requisitos, incluido el curso de conducción.

❓ ¿Qué pasa si una persona conduce una motocicleta sin haber obtenido nunca una licencia?

Puede ser aprehendida durante tres días, conforme a la normativa vigente.

La ATM informó que durante los controles se han detectado conductores que nunca han obtenido una licencia. En el operativo de la vía a la Costa, un ciudadano fue aprehendido por esta infracción.

❓ ¿Cuántas motocicletas fueron retenidas durante el operativo de la ATM en la vía a la Costa?

16 motocicletas fueron retenidas y se emitieron 13 citaciones.

El operativo se realizó el 19 de agosto de 2026 y forma parte del reforzamiento de los controles a motociclistas en Guayaquil.

❓ ¿Cuáles son las infracciones más frecuentes cometidas por motociclistas en Guayaquil?

Entre las principales están circular sin casco, invadir carriles exclusivos de la Metrovía, transitar por sitios no permitidos y circular sin placas o con placas ocultas o adulteradas.

La ATM ha emitido 58.168 multas a motociclistas en lo que va de 2026. Las motocicletas representan aproximadamente el 39% del parque automotor de Guayaquil.

❓ ¿Por qué la ATM reforzará los controles a motociclistas en Guayaquil?

Para verificar la documentación de los vehículos y de sus conductores, prevenir infracciones y reducir riesgos para la seguridad vial.

El 81% de los vehículos que actualmente están en los patios de retención son motocicletas y el 98% de los automotores incluidos en el último proceso de chatarrización anunciado por la ATM corresponde a este tipo de vehículos.

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