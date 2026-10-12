Motociclista muere tras caer de paso a desnivel en el norte de Guayaquil

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

Un motociclista falleció este lunes 12 de octubre de 2026 tras caer del paso a desnivel que conecta las calles José María Velasco Ibarra y Carlos Julio Arosemena, en el sector de Bellavista, al norte de Guayaquil. El siniestro de tránsito prendió las alertas de los pelogros en diferentes puentes de la ciudad.

Motociclista que cayó de viaducto habría perdido pista

La alerta al ECU 911 Samborondón llegó a las 06:00 de este lunes 12 de octubre de 2026, para posteriormente coordinar la emergencia con una ambulancia y personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Según la ATM el conductor de la moto habría perdido la pista cuando estaba movilizándose en el puente, el mismo que presenta baches profundos en un tramo del carril derecho. Tras la pérdida de carril, el hombre habría caído desde unos cuatro metros de altura.

En un video difundido en redes sociales pudo verse cómo el hombre quedó tendido en el suelo, aún con el casco en su cabeza.

Lamentable! Esta mañana un motociclista cayó desde el puente de Bellavista. Aparentemente perdió el control a causa de un hueco en medio puente. https://t.co/xJGXOnlH3W — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) October 12, 2026

En el sitio recibió los primeros auxilios de paramédicos y posteriormente fue llevado hasta una casa de salud pública, donde finalmente falleció.

No se ha revelado la identificación del motociclista, ni a dónde habría estado dirigiéndose.

Ciudadanos exigen arreglos en puentes

Tras el siniestro, usuarios en redes sociales advirtieron sobre los riesgos que representa la curva del paso elevado en ese sector, debido a la presencia de baches que podrían aumentar el peligro para los conductores.

Otros señalaron que también hay huecos en el Puente de la Unidad Nacional. Ante estas condiciones, recomendaron circular a velocidad moderada para prevenir siniestros de tránsito.

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