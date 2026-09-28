Marea alta causa acumulación de agua en Guayaquil

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

La marea alta provocó acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil este lunes 28 de septiembre de 2026, según un reporte de Segura EP.

Desde el C5GYE se visualizó acumulación de agua en el Suburbio, Cisne 2 y en la intersección de la Décima y 10 de Agosto. Moradores de estos sectores reportaron que incluso el agua ingresó a sus viviendas.

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Precaución cerca de ríos y esteros

Ante las condiciones registradas, Segura EP solicitó a la ciudadanía mantenerse alerta y tomar precauciones, especialmente en los sectores cercanos a ríos y esteros.

Según un reporte de Ecuavisa moradores del sector Cisne 2 indicaron que el agua ingresó a sus viviendas, causando daños en sus electrodomésticos y muebles de madera. Además, aseguran que durante la acumulación de agua, que puede llegar hasta las rodillas de las personas, se puede evidenciar la presencia de peces y hasta reptiles.

También se reportó acumulación de agua en el Suburbio y en la intersección de la Décima y 10 de Agosto.

Marea alta en Guayaquil llegó a 4,55 metros

Segura EP difundió además la tabla de mareas correspondiente al 28 de septiembre para Guayaquil y su área de influencia.

Para Guayaquil la tabla establece dos períodos de marea alta durante la jornada. El primero fue previsto para las 07:59, con un nivel de 4,55 metros.

La segunda marea alta está prevista para las 20:30, cuando el nivel alcanzaría 4,48 metros, según la tabla difundida por Segura EP, basada en información del Inamhi e Inocar.

En Guayaquil-Río, las mareas bajas están previstas para las 02:56 y 15:24, con niveles de 0,72 y 0,63 metros, respectivamente.

Marea alta en Puerto Nuevo, Posorja y Puná

En Puerto Nuevo, las mareas altas están previstas para las 07:56 y 20:21, con niveles de 4,28 y 4,20 metros, respectivamente.

La tabla también contempla a Puerto Posorja, donde las mareas altas están previstas para las 06:08 y 18:37, con niveles de 2,72 y 2,62 metros.

Para Puerto Puná, los períodos de marea alta están previstos para las 06:20 y 18:46, con niveles de 3,77 y 3,70 metros, respectivamente.

Preguntas frecuentes sobre acumulación de agua y marea alta en Guayaquil

❓ ¿Por qué se registró acumulación de agua en varios sectores de Guayaquil este lunes 28 de septiembre de 2026?

La acumulación de agua estuvo relacionada con la marea alta registrada en Guayaquil, que alcanzó los 4,55 metros durante la mañana.

Segura EP reportó acumulación de agua en sectores como el Suburbio, Cisne 2 y la intersección de la Décima y 10 de Agosto. Moradores de Cisne 2 señalaron que el agua ingresó a algunas viviendas.

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil registraron acumulación de agua por la marea alta?

Se reportó acumulación de agua en el Suburbio, Cisne 2 y en la intersección de la Décima y 10 de Agosto.

El C5GYE visualizó estos puntos durante el monitoreo realizado por Segura EP. En Cisne 2, moradores indicaron que el agua llegó hasta las viviendas y provocó daños en muebles y electrodomésticos.

❓ ¿A qué hora fue la marea alta en Guayaquil el 28 de septiembre de 2026?

En Guayaquil-Río se registraron dos períodos de marea alta: a las 07:59, con 4,55 metros, y a las 20:30, con 4,48 metros.

La tabla de mareas difundida por Segura EP, con información de Inamhi e Inocar, también establece mareas bajas a las 02:56 y 15:24, con niveles de 0,72 y 0,63 metros.

❓ ¿Qué precauciones pidió Segura EP ante la marea alta en Guayaquil?

Segura EP pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y tomar precauciones, especialmente en zonas cercanas a ríos y esteros.

La recomendación se emitió luego de que se detectara acumulación de agua en varios sectores de la ciudad. En Cisne 2, moradores reportaron que el agua alcanzó niveles de hasta las rodillas y que ingresó a viviendas.

❓ ¿Cuánto alcanzará la marea alta en Puerto Nuevo, Posorja y Puná este 28 de septiembre?

En Puerto Nuevo llegará hasta 4,28 metros; en Puerto Posorja, a 2,72 metros; y en Puerto Puná, a 3,77 metros durante sus respectivos períodos de marea alta.

Puerto Nuevo tendrá mareas altas a las 07:56 y 20:21; Posorja, a las 06:08 y 18:37; y Puná, a las 06:20 y 18:46.

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