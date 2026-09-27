Lluvias dejan postes caídos en Guayaquil y una serpiente en un techo en Pedro Carbo

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Las lluvias en Guayaquil dejaron novedades en distintos sectores de la ciudad durante este domingo 27 de septiembre de 2026. Segura EP reportó afectaciones y el despliegue de equipos de atención en varios puntos.

Entre las novedades informadas constan la caída de árboles y de postes. Y algo que ha sorprendido a más de uno: la presunta presencia de una serpiente en el techo de una casa en el centro de la ciudad.

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Primeros reportes por las lluvias en Guayaquil

A las 07:00, Segura EP informó de novedades por lluvias en Urdesa, específicamente en la calle Enrique Ortega entre Higuas e Ilanes; en el kilómetro 13 de la vía Daule; y en Flor de Bastión, bloque 1 de la cooperativa Valle de la Flor.

Para atender estos sectores fueron desplegadas unidades de Emapag e Interagua, según el reporte de Segura EP.

En la actualización de las 08:00 aparecieron novedades en Pascuales, Chunchi y La Joya de los Sachas; Limoncocha y Primer Callejón; calles 13 y 10 de Agosto; cooperativa 9 de Octubre, en la avenida 25 de Julio; avenida Barcelona, Sauces 6, La Chala y Portete de Tarqui y la 38.

Árboles y postes caídos en Guayaquil

Segura EP también reportó la caída de un árbol en las calles 12 y la Ch. Posteriormente, en su actualización de las 09:00, incorporó novedades en otros cuatro sectores de la ciudad.

Estas se localizaron en las calles Luis Eduardo Robles Plaza y Gastón Thoret; Pradera 2, calle 47 y avenida 10A; Isla Trinitaria, cooperativa Polo Sur; y las avenidas Agustín Freire y Parra Velasco.

En esa actualización también se informó de la caída de un poste en la avenida Santa Rita y San Eduardo. A las 10:00 se reportó otro poste caído en la avenida 25 de Julio y Raúl Clemente Huerta.

A esa hora también se registró la caída de un árbol en las calles Abel Gilbert Pontón y Dr. Francisco Arizaga. Personal de Parques y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió para atender la novedad.

Para las 12:00, Segura EP incorporó al reporte otros tres puntos: Guasmo Sur, cooperativa Unión de Bananeros; avenida Raúl Clemente Huerta y avenida 11; y avenida Felipe Pezo.

Aparición de una serpiente en Pedro Carbo

Un video circuló en redes con la presunta presencia de una enorme serpiente deslizándose en el techo de una casa ubicada en la Bahía del cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas.

El avistamiento del reptil se produjo tras las intensas lluvias registradas la madrugada del 27 de septiembre.

Hasta el momento, las autoridades no han indicado si se trata de una boa u otro tipo de serpiente.

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