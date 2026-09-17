Interagua anuncia cortes de agua de hasta 16 horas en Vía a la Costa

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

En distintos sectores de Guayaquil se registrarán cortes programados de agua potable de hasta 16 horas el sábado 19 de septiembre de 2026. Interagua informó que la suspensión del servicio se debe a trabajos programados en la red de distribución.

Según el comunicado, la intervención corresponde a la instalación de un by pass de 400 mm en un acueducto de 600 mm en Vía a la Costa. La empresa señaló que la medida busca garantizar la continuidad del servicio.

Dos tramos de la Vía a la Costa tendrá interrupción programada

Los trabajos se ejecutarán en dos tramos con distintos horarios de interrupción del servicio.

El tramo 1 sufrirá corte de 8 horas, y corresponde a urbanizaciones, cooperativas, recintos, barrios, caseríos y comunas ubicadas desde el km 13,5 hasta el km 25 de Vía a la Costa. Aquí los horarios serán:

Desde las 07:00 hasta las 15:00: sábado 19 de Septiembre.

El tramo 2 tendrá cortes de 16 horas y corresponde a urbanizaciones, cooperativas, recintos, barrios, caseríos y comunas ubicadas desde el km 26 al km 74 de Vía a la Costa. Aquí los horarios serán:

Desde las 07:00 hasta las 23:00: sábado 19 de Septiembre.

Motivo de los trabajos

En el aviso difundido por la empresa se indica que los trabajos consisten en la instalación de un by pass de 400 mm en un acueducto de 600 mm en Vía a la Costa.

El comunicado señala además: “Nos anticipamos para garantizar la continuidad del servicio” y “Trabajamos hoy para evitar afectaciones mañana”.

Preguntas frecuentes sobre los cortes de agua en Guayaquil

❓ ¿En qué sectores de Guayaquil se suspenderá el servicio de agua potable el 19 de septiembre?

Los cortes afectarán a sectores ubicados a lo largo de la Vía a la Costa, desde el km 13,5 hasta el km 74.

Interagua programó la suspensión del servicio debido a trabajos en la red de distribución de agua potable. La afectación variará según el tramo de la Vía a la Costa.

❓ ¿Cuánto durarán los cortes de agua en la Vía a la Costa?

Los cortes tendrán una duración de entre 8 y 16 horas, dependiendo del sector.

En el tramo 1, desde el km 13,5 hasta el km 25, la interrupción será de 07:00 a 15:00. En el tramo 2, desde el km 26 hasta el km 74, será de 07:00 a 23:00 del sábado 19 de septiembre de 2026.

❓ ¿Qué sectores tendrán un corte de agua de 16 horas en Guayaquil?

Los sectores ubicados entre el km 26 y el km 74 de la Vía a la Costa tendrán una interrupción de 16 horas.

El servicio se suspenderá desde las 07:00 hasta las 23:00 del sábado 19 de septiembre. La afectación incluye urbanizaciones, cooperativas, recintos, barrios, caseríos y comunas de este tramo.

❓ ¿Por qué habrá cortes de agua en la Vía a la Costa?

Interagua realizará la instalación de un by pass de 400 mm en un acueducto de 600 mm ubicado en la Vía a la Costa.

La empresa indicó que se trata de trabajos programados en la red de distribución y señaló que la intervención busca garantizar la continuidad del servicio y prevenir futuras afectaciones.

❓ ¿Cuándo serán los cortes programados de agua en Guayaquil?

Las interrupciones se realizarán el sábado 19 de septiembre de 2026, desde las 07:00.

El horario de restablecimiento dependerá del tramo: los sectores del km 13,5 al km 25 recuperarán el servicio a las 15:00, mientras que los ubicados entre el km 26 y el km 74 tendrán el corte hasta las 23:00.