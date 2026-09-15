Corte de agua afectará a estos sectores de la avenida Narcisa de Jesús durante 12 horas

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de septiembre de 2026

Más de diez sectores situados a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil, sufrirán un corte programado de agua por 12 horas. La interrupción del servicio del líquido vital se dará desde este 15 de septiembre de 2026, debido a la instalación de nuevas válvulas y mantenimiento en el acueducto principal de 500 MM, en la avenida.

Detalles del corte de agua

El corte de agua empezará a las 15:00 de este martes del 15 de septiembre hasta las 03:00 de la mañana del miércoles 16 de septiembre de 2026. En total, serán 12 horas sin el servicio de agua potable.

Según informó Interagua, el corte se debe a trabajos programados en la red de distribución de agua potable en distintos sectores de la ciudad, y por la instalación de nuevas válvulas y mantenimiento en el acueducto principal de 500 MM en la avenida Narcisa de Jesús.

Sectores de Guayaquil que no tendrán agua

La interrupción de doce horas se dará en varios sectores ubicados a lo largo de la avenida de Narcisa de Jesús. Según un comunicado de Interagua, del pasado 12 de septiembre las zonas afectadas serán las siguientes.

Sectores de urbanizaciones de la Narcisa Club (San Nicolás 2).

Metrópolis 2.

Ciudad del Río 2

Veranda

Arcos del Río

La Perla

Nexus

La Romareda

Jardines del Río

Horizonte Dorado

Villa Ensueño

Mucho Lote 2.

Según indicó Interagua, durante este tiempo el agua será suministrado a través de tanqueros pero solo para instituciones vulnerables de la zona. “Trabajamos hoy para evitar afectaciones mañana”.

Cortes de agua anteriores

El pasado 12 y 13 de septiembre se efectuó un corte programado de agua en 40 sectores del norte de Guayaquil. Los cortes se produjeron por la rehabilitación del acueducto 1250MM, del Country Club, en el kilómetro 21.5 de la Vía a Daule. Entre los sectores afectados se encontraron Cumbres del Sol, El Caracol, Buenavista, La Esperanza Norte, Montebell.

Preguntas frecuentes de corte de agua en Guayaquil

❓ ¿Cuándo será el corte de agua en la avenida Narcisa de Jesús de Guayaquil?

El corte comenzará a las 15:00 del martes 15 de septiembre de 2026 y finalizará a las 03:00 del miércoles 16 de septiembre, con una duración de 12 horas.

La interrupción fue programada por Interagua para realizar trabajos de mantenimiento e instalación de nuevas válvulas en el acueducto principal de 500 MM.

❓ ¿Qué sectores de Guayaquil no tendrán agua por 12 horas?

Las zonas afectadas incluyen Metrópolis 2, Ciudad del Río 2, Veranda, Arcos del Río, La Perla, Nexus, La Romareda, Jardines del Río, Horizonte Dorado, Villa Ensueño y Mucho Lote 2, entre otras urbanizaciones de Narcisa Club.

Los sectores afectados están ubicados a lo largo de la avenida Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil.

❓ ¿Por qué habrá un corte de agua en la avenida Narcisa de Jesús?

El servicio se suspenderá por la instalación de nuevas válvulas y trabajos de mantenimiento en el acueducto principal de 500 MM.

Interagua señaló que se trata de trabajos programados en la red de distribución de agua potable para mejorar su funcionamiento y evitar futuras afectaciones.

❓ ¿Habrá abastecimiento de agua durante el corte en los sectores afectados?

Interagua indicó que el agua será suministrada mediante tanqueros únicamente a instituciones vulnerables de la zona.

La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones antes del inicio de la suspensión del servicio.

❓ ¿Cuántos sectores de Guayaquil han sido afectados por cortes programados de agua en septiembre de 2026?

El 12 y 13 de septiembre hubo un corte que afectó a 40 sectores del norte de Guayaquil, y ahora se programó otra interrupción de 12 horas en zonas de la avenida Narcisa de Jesús.

El corte anterior estuvo relacionado con la rehabilitación del acueducto de 1250 MM, ubicado en el Country Club, en el kilómetro 21,5 de la vía a Daule.

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