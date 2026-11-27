Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Con la presencia del ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, se inició este viernes 27 de noviembre de 2026, la entrega del primer lote de medicamentos provenientes de la India en el Hospital General Monte Sinaí, en Guayaquil.

Los medicamentos llegaron a Ecuador el miércoles 25 de noviembre de 2026.

Durante el acto, el funcionario informó que la llegada de estos fármacos permitirá garantizar tratamientos para pacientes con VIH, tuberculosis, malaria y diabetes, mediante el abastecimiento de insulina y otros medicamentos esenciales.

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Guayaquil recibe el primer lote de medicamentos de India

Aunque el primer cargamento permanece almacenado en las bodegas centrales del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Quito, las primeras entregas fueron destinadas a dos establecimientos de salud de Guayaquil: el Hospital General Monte Sinaí y el Centro de Salud Tipo C Bastión Popular.

Según informó el Gobierno Nacional, la distribución de los medicamentos continuará de manera progresiva en coordinación con las 24 Direcciones Provinciales de Salud, de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento y de los pacientes atendidos.

Más de 9 millones de medicamentos

Este primer envío forma parte de una adquisición de 9 155 939 unidades de medicamentos para fortalecer el abastecimiento del sistema público de salud.

El cargamento incluye:

9 114 200 unidades para el tratamiento de VIH y tuberculosis.

para el tratamiento de VIH y tuberculosis. 29 000 unidades de insulina NPH de acción intermedia para pacientes con diabetes.

de acción intermedia para pacientes con diabetes. 12 739 unidades de medicamentos antimaláricos.

Las autoridades indicaron que los envíos llegarán por etapas durante noviembre y diciembre de 2026, así como a lo largo de 2027.

Cooperación entre Ecuador e India

La compra de medicamentos forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral entre Ecuador e India y de las gestiones impulsadas por el Gobierno para ampliar los mecanismos de adquisición de fármacos destinados al sistema público de salud.

El Ministerio de Salud señaló que continuará realizando nuevas compras para garantizar la continuidad de tratamientos y responder a la demanda de pacientes en todo el país.

Durante el acto, el funcionario informó que la llegada de estos fármacos permitirá garantizar tratamientos para pacientes con VIH, tuberculosis, malaria y diabetes, mediante el abastecimiento de insulina y otros medicamentos esenciales.

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