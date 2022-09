Fiscalía indaga supuesta desatención a niños con cáncer y pacientes renales en Guayaquil

Familiares de niños con cáncer han denunciado la falta de medicamentos y de atención. Foto: captura de video

Redacción EL COMERCIO

La Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación por el fallecimiento de niños con cáncer y pacientes renales.

En sus redes sociales, el organismo judicial informó que se indagará una supuesta desatención del Servicio de Salud en Guayaquil, según el artículo 218 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La medida se toma tras la denuncia de que 82 niños con cáncer fallecieron en lo que va del 2022 en Guayaquil, debido a complicaciones generadas por falta de gestión, atención apropiada y entrega oportuna de medicamentos.

Estos decesos fueron informados por Rafael Palacios, presidente de la Asociación de padres de niños con cáncer (Apnacc), con sede en Guayaquil.

Según Radio Pichincha, el vocero indicó que esta cifra podría ser mayor pues no hay un registro oficial a nivel nacional, no hay información o se la restringe. “Producto de esta desatención, la falta de medicación que es de alta complejidad, indispensable, básica e irremplazable, hace que los protocolos médicos en los casos de los niños con cáncer no tengan un feliz término”.

#URGENTE | #Guayas: #FiscalíaEc inició –de oficio– una investigación por el presunto fallecimiento de niños con cáncer y pacientes renales. Se indagará una supuesta desatención del Servicio de Salud en #Guayaquil, según el artículo 218 del COIP. #FiscalíaConLasVíctimas pic.twitter.com/KWptLai1fq — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) September 8, 2022

Recolección de firmas

Mientras tanto, en la plataforma Change.org se inició una petición para solicitar al Ministerio de Salud que no permita que más niños mueran por cáncer en el país.

“Inicié este pedido para que el Ministerio de Salud se comprometa realmente en enviar fondos para poder conseguir medicamentos para los niños con cáncer en el país. No puede ser posible que falten medicamentos para esto, es insólito”, señaló la usuaria Sonia R.M, quien lanzó la campaña en esta plataforma.