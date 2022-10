Un fallecido y 42 heridos dejan siniestros en 3 días en Guayaquil

Un siniestro entre un camión y un bus de transporte institucional dejó 12 personas heridas este domingo en la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Foto: Cortesía ATM

Alexander García (I)

El choque más grave se reportó en el kilómetro 14,5 de la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Un siniestro del fin de semana entre un camión que transportaba pollos y un bus de transporte institucional provocó que el autobús se impactara de frente contra dos postes y un muro. Qudaron 12 personas heridas.

El incidente vial se produjo la madrugada de este domingo 30 de octubre de 2022 y fue uno de los 37 siniestros de tránsito registrados en Guayaquil, entre el viernes 28 y el domingo 30 de octubre de 2022.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil informó este lunes 31 de octubre que los siniestros provocaron el fallecimiento de una persona y que dejaron 42 heridos. Además, los corredores con más incidencias viales fueron la vía a la Costa, vía Perimetral y vía Daule, al norte y noroeste de la urbe.

Muere motociclista en Av. de las Américas

Mientras que la mañana de este lunes 31 se reportó la muerte de un motociclista en la Avenida de las Américas, a la altura del Centro de Convenciones de la ciudad. El siniestro se habría provocado cuando un auto rojo impactó a la moto, lo que hizo que el conductor pierda el carril y se estrelle contra un poste.

El cuerpo de Alberto Navarrete Zambrano, la víctima, quedó tendido en la acera. En el lugar se hicieron presentes uniformados de la Unidad de Muertes Violentas, por la abundante sangre en la cabeza y porque las heridas en el abdomen parecían de un arma blanca, según los paramédicos.

Uno de los agentes policiales informó de forma preliminar que las heridas se corresponden con las de un siniestro de tránsito. Pero una autopsia confirmará las causas de la muerte, dijo.

Aprehendidos por siniestros del fin de semana

Entre las principales causas de los siniestros del fin de semana se reportan distracción al conducir, exceso de velocidad e irrespeto a las señales de tránsito. Mientras que, las tipologías más frecuentes fueron por atropello, estrellamiento y pérdida de carril, informó la ATM en un comunicado.

En tanto que 17 personas fueron aprehendidas y se trasladaron hasta a la Fiscalía para la investigación de los diferentes siniestros. Además se registraron 195 citaciones, siendo las más frecuentes, estacionarse en doble columna, no respetar órdenes del agente, no usar el cinturón de seguridad, estacionar el vehículo en lugar no permitido o conducir sin cinturón de seguridad.

De enero al 30 octubre del 2021 se registraron 3 602 siniestros de tránsito en Guayaquil que provocaron 154 personas fallecidas y dejaron 3 583 lesionados. Mientras que, en lo que va del 2022, se han reportado 3 430 siniestros de tránsito con 203 personas fallecidas y 3 460 lesionados. La ATM llamó la atención a los conductores sobre el aumento de los fallecidos en las vías.

