‘Encadenadas como si fuéramos criminales’: Madre e hija ecuatorianas detenidas por ICE regresaron a Guayaquil

Luedo de pasar cinco días en diferentes cárceles de Estados Unidos, Grace Calero y su hija Giulianna Carriel arribaron a Ecuador para comenzar una nueva historia. Las ecuatorianas fueron detenidas por agentes de inmigración (ICE) el pasado 20 de agosto.

Grace Calero y su hija se encuentran con su familia

Con una sola maleta y sin el resto de sus pertenencias, pero aferradas a la esperanza de volver a sentirse seguras junto a los suyos, Grace Calero, de 39 años, y su hija, Giulianna Carriel, de 19, llegaron al Aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Ambas regresaron a Ecuador después de vivir momentos de horror en Estados Unidos, donde fueron retenidas por agentes del ICE.

“Llego con el dolor de haber vivido encadenada como si fuéramos criminales”, relató Calero a los medios de comunicación.

Vivieron una pesadilla

Las ecuatorianas fueron retenidas desde hospital de la localidad de Kissimmee, en el centro de Florida, a donde llegaron en ambulancia para ser atendidas de urgencia, luego de un siniestro de tránsito que por poco cobra sus vidas.

Calero indicó que cuando el agente del ICE llegó a la sala de urgencias les aseguró que solo iba a hacerles preguntas rutinarias, pero finalmente se las llevó detenidas.

“Al ver que se llevaban a mi mamá yo sentí que una parte de mí se iba. Yo estaba sedada lo que ni squiera me hizo efecto por la adrenalina”, expresó Carriel, quien al evidenciar el maltrato hacia su madre, sufrió una crisis de pánico que desencadenó en convulsiones.

La joven confirmó que habían sido encadenadas de manos y pies. “Cuál era la necesidad de amarrarnos como criminales en los pies y en las manos”, cuestionó.

Calero asegura que les daban de beber agua de la llave, y que su única preocupación era el bienestar de su hija, quien debía estar al día con sus medicamentos. “Mi hija tiene un cuadro de depresión diagnosticado por un psiquiatra, por lo que yo le rogaba que lo único que quería que ella tenga su medicación porque ella podía tener un episodio dentro y podía ser muy fatal”.

El caso será investigado

Aunque se acogieron al retorno voluntario, Calero sostiene que un abogado ya acogió su caso y que se están revisando todos los vacíos que asegura existen. “Yo hice mi proceso como tenía que hacerlo. Yo trabajaba en una empresa con un permiso aprobado por los Estados Unidos. Yo tenía una licencia aprobada hasta el 2029 y la excusa fue haber sido víctima de un accidente donde casi perdimos la vida”, enfatizó.

La ecuatoriana había migrado hace tres años a EE. UU., y un año después logró llevarse a su hija.

Madre e hija retenidas por ICE llegaron a Guayaquil; preguntas fecuentes

❓ ¿Quiénes son Grace Calero y Giulianna Carriel y qué les ocurrió en Estados Unidos?

Son una madre ecuatoriana de 39 años y su hija de 19 que fueron detenidas por agentes del ICE el 20 de agosto de 2026, luego de acudir a un hospital de Kissimmee, Florida, tras sufrir un accidente de tránsito.

Permanecieron cinco días en diferentes cárceles de Estados Unidos antes de acogerse al retorno voluntario y regresar a Ecuador. Ambas aseguran que fueron encadenadas de manos y pies durante su detención.

❓ ¿Por qué Grace Calero y su hija fueron detenidas por agentes del ICE?

Según el relato de Calero, un agente del ICE llegó al hospital donde recibían atención tras el accidente y, después de indicarles que realizaría preguntas rutinarias, procedió a detenerlas.

Calero sostiene que cumplía con su proceso migratorio y que tenía un permiso de trabajo aprobado en Estados Unidos, con una licencia vigente hasta 2029. Su caso será revisado por un abogado.

❓ ¿Qué denunciaron Grace Calero y Giulianna Carriel sobre su detención?

Las ecuatorianas denunciaron que fueron encadenadas de manos y pies y trasladadas a diferentes centros de detención durante cinco días.

Calero relató que vivió la experiencia con dolor y cuestionó que fueran tratadas como criminales. También afirmó que les daban agua de la llave y que su principal preocupación era garantizar que su hija pudiera continuar tomando sus medicamentos.

❓ ¿Qué ocurrió con Giulianna Carriel durante la detención de su madre?

Giulianna sufrió una crisis de ansiedad que desencadenó convulsiones después de presenciar la detención de su madre.

La joven contó que se encontraba sedada tras el accidente y que la adrenalina hizo que la medicación no tuviera el efecto esperado. Además, su madre señaló que Giulianna tiene un diagnóstico de depresión y requiere medicación para evitar posibles episodios.

❓ ¿Qué pasará con el caso de Grace Calero y su hija tras su regreso a Ecuador?

Un abogado ya tomó el caso y revisará las circunstancias de la detención y los posibles vacíos que, según Calero, existieron durante el proceso.

Las ecuatorianas se acogieron al retorno voluntario y llegaron a Guayaquil con una sola maleta, dejando en Estados Unidos el resto de sus pertenencias. Calero había migrado a ese país tres años atrás y un año después logró llevar a su hija.

Te recomendamos