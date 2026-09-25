El avión militar más grande de EE. UU. llegó a Guayaquil

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El avión de carga y transporte más grande de la Fuerza Aérea de Estados Unidos aterrizó este jueves 24 de septiembre de 2026 en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. Se trata de un lockheed C-5M Super Galaxy empleado generalmente para transportar armamento militar de grandes dimensiones y cargas pasadas.

Hasta el momento se desconoce la razónde su llegada a Ecuador.

El avión militar más grande de Ecuador

El lockheed C-5M Super Galaxy, que partió desde Bay St. Louis Misisipi, tiene aproximadamente 75 metros de largo y cerca de 20 metros de alto. Está diseñado para trasladar a largas distancias equipos militares de más de 120 toneladas de peso, es decir, puede transportar helicópteros, tanques y camiones militares, aeronaves y más.

Aunque hasta el momento no se ha informado la razón del arribo del avión en Guayaquil, su llegada se da en medio de un fortalecimiento de la cooperación militar entre Estados Unidos y Ecuador.

#GUAYAQUIL | Esta tarde aterrizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo un Lockheed C-5M Super Galaxy de la USAF (87-0027 | RCH9066), el avión de transporte más grande de EE.UU. Puede llevar más de 120 toneladas y cargar por nariz y cola a la vez, ideal para helicópteros,… pic.twitter.com/IE9TQzxxZA — Aviación Guayaquil (@AviacionGYE) September 25, 2026

Operativo conjunto con Estados Unidos

El jueves 24 de septiembre militares estadounidenses participaron en un operativo en tierra liderado por la Policía Nacional de Ecuador. La acción se ejecutó en Puerto Mocolí, en Samborondón, y tuvo ocmo resultado la captura del presunto cabecilla de un organización aliada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Sus integrantes pretendían enviar los cargamentos por vía marítima desde los puertos de Guayaquil y Machala. Los destinos de la droga incluían países de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

La intervención contó con la participación de más de 320 integrantes de la Policía Nacional y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades ecuatorianas coordinaron las acciones con tropas norteamericanas y la DEA.

El presidente Daniel Noboa resaltó el apoyo de la DEA y el Comando Sur de Estados Unidos en la operación que permitió desarticular la estructura vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

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