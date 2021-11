Más control a las motos sin restricción de pasajeros

La circulación de dos hombres a bordo de una motocicleta no se restringirá en Guayaquil durante el día. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Alexander García (I)

El Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas priorizarán los controles a los motociclistas a través de operativos interinstitucionales, pero sin restringir la circulación de dos hombres a bordo de la motocicleta durante el día, como se había propuesto, para aplacar la rampante inseguridad en la ciudad.

La prohibición de circulación de dos personas rige actualmente de 19:00 a 05:00. El Cabildo y la Gobernación tuvieron posiciones encontradas respecto de las restricciones para los vehículos de dos ruedas, en los que se comete gran parte de robos y casos de sicariato en la urbe.

Agentes de la Policía Nacional con sus grupos tácticos, efectivos de la Policía Metropolitana y de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se unirán en operativos conjuntos de vigilancia durante los meses de noviembre y diciembre, contra la delincuencia en Guayaquil.

El gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, llamó en días pasados a que se prohíba -mediante la expedición de una ordenanza-, la circulación de dos hombres en motocicleta las 24 horas del día, durante el estado de excepción.

Pero la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cuestiona que esa medida deviene en multas en vez de un control delincuencial, si los agentes civiles de tránsito no estaban acompañados por la Policía, como lo están desde este lunes. Viteri recordó que estos agentes de tránsito no están armados, por lo que no podrían enfrentarse a delincuentes o retirarles la unidad.

Las autoridades convinieron, tras una reunión este lunes, en que en los operativos conjuntos se priorizará el control a motociclistas sin restringir la circulación de dos ocupantes todo el día.

El uso de estos vehículos también está en la mira de las autoridades, debido a los altos índices de siniestralidad.

En lo que va del año, más de 1 000 motociclistas han estado involucrados en siniestros viales en Guayaquil, que se han cobrado la vida de 53 personas, según datos de ATM.

En el año 2019 estaban matriculadas en la ciudad 128 891 motocicletas, un número que se incrementó en 2020 hasta llegar a las 174 202. Este año circulan en la urbe 191 664 motos. Y más de 15 000 han sido retenidas por distintas infracciones este año.

Luis Lalama, jefe de operaciones de la ATM, indicó que el problema es de cultura vial más que de aumento del volumen de estos vehículos. El irrespeto a las señales de tránsito, los cambios indebidos de carril y el exceso de velocidad abonan a una alta siniestralidad, dijo la autoridad.

La nueva estrategia de seguridad de la ciudad se anunció en un acto en el que el Municipio entregó 31 camionetas y 31 motos nuevas, que permitirán realizar patrullajes de prevención en corredores comerciales y en zonas con mayores actos delincuenciales en el norte, centro y sur de la urbe.

La intervención pretende hacer frente a los índices delincuenciales, en previsión al movimiento comercial de los dos últimos meses del año.

“Hemos designado 31 camionetas más que van a recorrer la ciudad en 62 rutas; en cada camioneta irán ocho personas, más un agente de la ATM en moto. En cada uno de los grupos se movilizarán nueve personas”, indicó Viteri.

El contingente de nuevos vehículos se suma a 120 unidades, entre autos y motos, que han sido entregados por el Cabildo a la Policía Nacional.

Los 31 equipos recorrerán los sectores de 09:00 a 21:00; y de 21:00 a 02:00, ocho camionetas realizarán patrullaje con el aporte de empresas de seguridad privada que prestan servicio al Municipio de Guayaquil.

Los operativos continuarán con o sin el estado de excepción, que se prevé finalizará el próximo 18 de noviembre, según ratificaron las autoridades. Hasta esa fecha, la fuerza interinstitucional estará también integrada por personal de las Fuerzas Armadas.

En lo que va de 2021, a nivel nacional se registran 2 018 asesinatos, 555 de ellos en la Zona 8, que comprende las ciudades vecinas de Guayaquil, Durán y Samborondón.

“Los homicidios intencionales dentro del estado de excepción, del 18 de octubre al 8 de noviembre, han caído alrededor de un 40% (en Guayas)”, apuntó Arosemena. “Pero basta que una vida se pierda para que genere zozobra y no tengamos nada que celebrar (…) Vamos a recuperar la tranquilidad y juntos vamos a prevalecer”, agregó.

Seguridad y control en las agencias bancarias

La alcaldesa Cynthia Viteri informó que en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG) se están realizando valoraciones técnicas, para reforzar la seguridad de las agencias bancarias ubicadas en los centros comerciales, a través de la instalación de cámaras de vigilancia y de detectores de metales

Los análisis comprenden estudios técnicos de cada una de las agencias y de los centros comerciales, como por ejemplo, verificar cuántas entradas tienen esos locales para determinar el número de dispositivos que se necesiten.

Una vez que esta valoración concluya, el proyecto de ordenanza pasará al Concejo Municipal, para que se lo apruebe en una sesión extraordinaria.