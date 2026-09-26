Cierre vial en Guayaquil por el Desfile de Antorchas de los bomberos

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) realizará este sábado 26 de septiembre su tradicional Desfile Clásico de Antorchas, con la participación de alrededor de 300 bomberos. Por esta razón algunas calles del centro de Guayaquil se cerrarán, así lo anunció la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM)

El desfile se realiza para conmemorar el Día del Bombero.

El desfile partirá desde el Parque Centenario

La actividad comenzará a las 18:00 de este 26 de septiembre y recorrerá varias calles del centro de Guayaquil. El desfile forma parte de las celebraciones institucionales y mantiene una tradición bomberil de más de un siglo en la ciudad.

El recorrido se iniciará en el Parque Centenario y continuará por la avenida Nueve de Octubre. El punto de llegada será el Museo del Bombero Ecuatoriano ‘Jefe Félix Luque Plata’, ubicado junto a la Plaza Colón.

Hombres y mujeres de las diferentes brigadas y divisiones especializadas participarán en la parada con la tradicional casaca roja.

Durante la marcha, los integrantes del BCBG portarán antorchas, banderas y hachas, elementos representativos de la historia, disciplina y vocación de servicio de la institución.

Bomberos mostrarán sus equipos de protección

La banda de guerra acompañará a los bomberos durante el recorrido. Además, se exhibirá parte de los equipos de protección utilizados por las diferentes divisiones especializadas para la atención de emergencias.

El Desfile de Antorchas también constituye un espacio de encuentro entre los integrantes del Cuerpo de Bomberos y la ciudadanía.

A lo largo de los años, generaciones de guayaquileños han acompañado el paso de la casaca roja por las calles del centro de la ciudad. El acto se ha convertido así en una expresión de identidad, memoria y reconocimiento al servicio bomberil.

Cierres viales en Guayaquil

El cierre vial para el desfile iniciará a la altura del Parque Centenario y continuará a lo largo de la avenida Nueve de Octubre. El cierre será hasta la antigua Plaza Colón, junto al barrio Las Peñas, en la intersección de la Av. Malecón Simón Bolívar y la calle General Cornelio Escipión Vernaza, en Guayaquil.

El punto de llegada será el Museo del Bombero Ecuatoriano ‘Jefe Félix Luque Plata’.

🚧 Atención, conductores.



Debido al Desfile de Antorchas, este 26 de septiembre, desde las 18:00, se realizará un cierre vial en el centro de Guayaquil.



El recorrido iniciará en el Parque Centenario, continuará por la Av. 9 de Octubre y Av. Simón Bolívar, hasta llegar al Museo… pic.twitter.com/D4pFylp5HN — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 25, 2026

Te recomendamos