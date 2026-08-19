ATM investigará a agente señalado por presunto soborno en Guayaquil

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se pronunció sobre el presunto acto de corrupción, relacionada con un soborno, cometido por agente durante un operativo en la avenida Francisco de Orellana, al norte de Guayaquil.

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Así fue el presunto soborno

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un agente de tránsito presuntamente habría recibido un soborno económico de parte de un conductor durante un operativo vehicular en Guayaquil.

El hecho habría ocurrido en la avenida Francisco de Orellana, al norte de la ciudad, mientras agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) realizaban controles en la zona.

En las imágenes se observa al conductor manipular su teléfono celular mientras permanece junto al uniformado. Usuarios en redes sociales presumieron que el ciudadano habría realizado una transferencia bancaria al agente, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

El supuesto hecho ocurrió a plena luz del día y quedó registrado en video, material que posteriormente fue difundido en redes sociales.

Atentos!!

Esto pasó en un operativo de la ATM en la Av Francisco de Orellana.

​Ni siquiera hubo necesidad de esconderse: la cámara ciudadana captó el instante exacto en que un agente de tránsito y un conductor se entienden a través de un celular.

​Un par de toques a la pantalla,… pic.twitter.com/jOp1l6Piqx — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) August 19, 2026

Se iniciará una investigación

ATM indicó en un comunicado compartido este miércoles 19 de agosto de 2026 que se ha dispuesta la investigación inmediata del caso.

La ATM informó que el hecho fue derivado al Departamento de Información y Asuntos Internos de la Institución, que es la instancia encargada de determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente y establecer las responsabilidades correspondientes.

Política de cero tolerancia

La institución de tránsito reafirmó su postura de mantener una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que se aparte de la normativa y los prinicipios que rigen el servicio público.

“De comprobarse alguna irregularidad, se aplicarán las sanciones administrativas que correspondan, con todo el rigor de la ley y respetando el debido proceso”, enfatizó la ATM.

Y agregó: “Reafirmamos el compromiso con la transparencia, el correcto accionar de sus agentes y la confianza de la ciudadanía”.

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